Массимо Каррера не пришел на флеш-интервью после ничьей с "Анжи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России не пришел на обязательное флеш-интервью на телеканале "Наш футбол".Напомним, что красно-белые в четвертый раз за последние шесть игр сыграли вничью.