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Массимо Каррера не пришел на флеш-интервью после ничьей с "Анжи"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России не пришел на обязательное флеш-интервью на телеканале "Наш футбол".

Напомним, что красно-белые в четвертый раз за последние шесть игр сыграли вничью.
Теги: Каррера Спартак Анжи
Сегодня, 21:22
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25
(1)
№25 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:47) #
  • -2
  •  (8)
online

Вся эта истерия от красно-белой пиздабратии приведёт только к тому, что Массимо плюнет на все и уйдёт, его может быть к этому ведут, если говно идёт от руководства, и что??? Рухнет вообще все - до основания.

Будете после тосковать, и вспоминать, как Эмери и Ко.

Дебилы, блеать
Регистрация: 3.03.2007
№24 Написал: Бриг (Сегодня, 21:46) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Расстроился Массимо...И что ему было делать на пресс-конференции..Вдруг такой вопрос задали: Скажите,Рубин на своем поле выиграл у Анжи со счетом 6:0, Краснодар в гостях у Анжи выиграл со счетом 5:1, а что сегодня не получилось у Спартака, после разгрома Кубани, не лидера ФНЛ, в Кубке России..И ему было бы нечего ответить...
Регистрация: 21.11.2016
№23 Написал: нетрал (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
за это штраф! или не?
Регистрация: 26.04.2017
№22 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 21:42) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
BAFOMET,
Правильно сделал!
Регистрация: 21.08.2012
№21 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:41) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
ХУ ИЗ ХУ...

у вас Питерских одно на уме уймитесь уже


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№20 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:38) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну вотт... когда всё заипи.сь, то все ходят на интервью и т.п., когда начинаются проблемы - сразу видно ХУ ИЗ ХУ...
Регистрация: 24.09.2013
№19 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 21:38) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Киса, скажите мне как художник художнику - вы рисовать умеете?


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№18 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 21:36) #
  • +4
  •  (8)

Теперь Григорян должен поднять выпавшее из ослабевших рук знамя и возглавить легендарный Спартак.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№17 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mike
ЛОХ

Он долларовый миллионер, лохом он точно быть не может.
Регистрация: 2.12.2014
№16 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
унылое гамно играло с Динамо там то был вообще пездеццц полный

точно, причем счет был такой же


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Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013
№15 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:33) #
  • 0
  •  (6)

Да ладно, набросились на человека, у него майнинг ферма остановилась, срочно пришлось уехать! laughing
Регистрация: 18.03.2013
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:31) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
довели человека...он был мокрый от слёз(с)


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:31) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
В карете мчиться , Неман пересек

унылое гамно играло с Динамо там то был вообще пездеццц полный


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№12 Написал: Wheagle (Сегодня, 21:31) #
  • +4
  •  (10)

А кули языком честь, отмазки закончились


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ЗЕНИТ
Регистрация: 31.07.2017
№11 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
Каррера понял, что надо уходить!!! Спасибо ему за ПРАЗДНИК(чемпионство)!!!! Но с такими игроками дальше "ловить нечего"!
Регистрация: 21.08.2012
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:30) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mike
ЛОХ


молодец, подпись свою ты оставил, а по теме-то что хотел сказать ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:30) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Он уже в аэропорту. Бежал от этой позорной игры.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:29) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
В карете мчиться , Неман пересек


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
боюсь, что после массового пи3дежа про *мы поговорили по-мужски, все всё поняли и договорились* Каррера САМ ВСЁ ПОНЯЛ.

надеюсь понял что пора ему валить.
Регистрация: 2.08.2010
№6 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
ЛОХ
Регистрация: 4.02.2011
№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (13)

пошел собирать вещи
Регистрация: 25.02.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
боюсь, что после массового пи3дежа про *мы поговорили по-мужски, все всё поняли и договорились* Каррера САМ ВСЁ ПОНЯЛ.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:26) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
ловля крыс в команде затянулась...


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (6)
online

Он уже подал в отставку!
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (12)
online

Вангую хайп на тему сплава.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
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