Массимо Каррера пришел на флеш-интервью после разговора с командой в раздевалке

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России с опозданием пришел на послематчевое интервью в эфире телеканала "Наш футбол"."Я уже поговорил с игроками. Я сказал, что нельзя позволять забивать себе таким образом. И все. Мы пропустили два гола, потому что не хватало спортивной злости, концентрации. Может быть эта команда не привыкла играть на третий день. Но жизнь продолжается, и мы готовимся к следующей игре", - сказал Каррера.