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Массимо Каррера пришел на флеш-интервью после разговора с командой в раздевалке

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча с "Анжи" (2:2) в 11-м туре чемпионата России с опозданием пришел на послематчевое интервью в эфире телеканала "Наш футбол".

"Я уже поговорил с игроками. Я сказал, что нельзя позволять забивать себе таким образом. И все. Мы пропустили два гола, потому что не хватало спортивной злости, концентрации. Может быть эта команда не привыкла играть на третий день. Но жизнь продолжается, и мы готовимся к следующей игре", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 21:44
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(4)
№16 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Беги Массимо, к нам в Краснодар..Вы на пару с Шалимовым из Краснодара конфету сделаете, особенно в обороне

Он пок аничего не доказал... особенно в обороне!

Цитата: alleks
Вся страна ждет вторник и ...

Е.. его в рот!))
Регистрация: 24.09.2013
№15 Написал: Бриг (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Но жизнь продолжается...Беги Массимо, к нам в Краснодар..Вы на пару с Шалимовым из Краснодара конфету сделаете, особенно в обороне...Да и климат у нас, почти как в Италии...
Регистрация: 21.11.2016
№14 Написал: alleks Питер (Сегодня, 22:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вся страна ждет вторник и .................
Регистрация: 23.03.2017
№13 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ale
дайте ему дубинку, пусть игроков херачит, может тогда забегают. И обязательно Горлуковича возьмите. Так нельзя играть, положили на всех. Когда такое вообще было, чтобы 5 в 1 выходили?

такое бывает в кинокомедиях. она у нас сейчас и творится в команде.
Регистрация: 2.08.2010
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:58) #
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Может быть эта команда не привыкла играть на третий день.

То, "не знаю почему они так играли", то, "спросите у игроков, я не знаю", то, "не сыграла замена", то, "я неправильно поменял игрока".. "Может быть.." и т.п...
Ты сам-то кто?! Не можешь - уходи!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№11 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надо брать Парфёнова с "Хомяком" и их подопечных - Заболотного с Галлиулиым...глядишь смена командного климата воодушевит Комбарова и Глушакова на игру в футбол...правда не на долго, ну как в принципе и обычно.
Регистрация: 2.12.2014
№10 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 21:56) #
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online

Он, по ходу, уже чисто машинально бормочет одни и те же слова. Редактору их можно смело копировать ко вторнику.


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№9 Написал: ale Вятка (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
дайте ему дубинку, пусть игроков херачит, может тогда забегают. И обязательно Горлуковича возьмите. Так нельзя играть, положили на всех. Когда такое вообще было, чтобы 5 в 1 выходили?


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да иди ты уже со своими разговорами. наста уже.
Регистрация: 2.08.2010
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пошел базарить со "своими воинами", умора smile
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:51) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
ему щелбанов не дали в раздевалке?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (10)
online

Жаль его , хороший мужик! Но эти ублюдки все портят
Регистрация: 17.06.2016
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:50) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Жалко макара.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Nastas (Сегодня, 21:49) #
  • -5
  •  (13)

Очень жаль Массимо, Зобнин, Глушак, Зе Луиш, Промес.. сколько еще? кем играть через 2 дня на 3й? Где обещанные покупки? такое чувство что кто-то специально саботирует игру и работу клуба!
Регистрация: 26.02.2017
№2 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 21:49) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера! Ты очень хороший человек! Но, беги оттуда!
Регистрация: 21.08.2012
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бедолага, как-то по-другому и не сказать...не, ну правда.
Регистрация: 2.12.2014
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