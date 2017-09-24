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"Барселона" разгромила "Жирону"

"Барселона" в гостевом матче обыграла "Жирону" со счетом 3:0.

Чемпионат Испании

6 тур

"Жирона" - "Барселона" 0:3

Голы: Адай, 18 (авто.), Ираисос, 48 (авто.), Суарес, 69

"Жирона": Ираисос, Маффео (Морено, 78), Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай (Мохика, 69), Гарсия, Понс, Португес, Луис, Олунга (Кайоде, 60)

"Барселона": Штеген, Видаль (Гомеш, 81), Альба, Маскерано, Юмтити, Ракитич, Роберто, Паулиньо (Бускетс, 67), Иньеста (Суарес, 80), Суарес, Месси

Предупреждения: Маффео, 23, Адай, 41, Кайоде, 83
Теги: Барселона Жиров
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