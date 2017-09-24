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Хосеп Гвардиола дал указания Уокеру через болбоя (видео)

Нна 39-й минуте матча чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подошел к болбою и принялся ему объяснять установку, которую он должен был передать защитнику Кайлу Уокеру.

Напомним, что "Сити" на своем поле разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 5:0.

Теги: Гвардиола Манчестер Сити Кристал Пэлас
Сегодня, 00:14
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