Хосеп Гвардиола дал указания Уокеру через болбоя (видео)

Нна 39-й минуте матча чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подошел к болбою и принялся ему объяснять установку, которую он должен был передать защитнику Кайлу Уокеру.Напомним, что "Сити" на своем поле разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 5:0.