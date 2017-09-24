Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Унаи Эмери: у нас есть возможности, но этого недостаточно, чтобы победить

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери поделился мнением о матче с "Монпелье" (0:0).

"Монпель" хорошо сыграл в обороне. Мы играли так, как планировали, со значительным процентом владения мячом, но нам нужно больше ударов по воротом, чтобы забивать голы. У нас есть возможности, но этого недостаточно, чтобы победить. Мы хотели выиграть, и одного очка явно недостаточно. Эта игра даст возможности для анализа, чтобы продолжить наш прогресс", - цитирует Эмери L'Equipe.
Теги: Эмери ПСЖ Монпелье
Сегодня, 08:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.