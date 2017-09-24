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Недвед возобновил карьеру в любительском клубе

Член совета директоров "Ювентуса" Павел Недвед возобновил карьеру игрока. 45-летний чех будет выступать за любительский клуб "Скальна", информирует Football Italia.

В "Скальне" Недвед начинал свою карьеру. Интересно, что за этот чешский клуб выступает 18-летний сын Павел Недвед-младший.
Теги: Недвед
Сегодня, 08:42
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