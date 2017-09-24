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Марсело может пропустить месяц из-за травмы бедра

Защитник мадридского "Реала" Марсело из-за травмы бедра рискует пропустить около месяца, информирует Mundo Deportivo.

В текущем сезоне бразильский футболист сыграл за "Реал" восемь матчей во всех турнирах.
Теги: Марсело Реал
Сегодня, 10:23
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