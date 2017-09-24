Джошуа Кинг может перейти в "Эвертон"

Нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг может продолжить карьеру в "Эвертоне", сообщает The Sun.Руководство "ирисок" рассматривает кандидатуру 25-летнего игрока в качестве замены форварду Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешел в "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов фунтов стерлингов.