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Джошуа Кинг может перейти в "Эвертон"

Нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг может продолжить карьеру в "Эвертоне", сообщает The Sun.

Руководство "ирисок" рассматривает кандидатуру 25-летнего игрока в качестве замены форварду Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешел в "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: Борнмут Эвертон Трансферы
Сегодня, 12:04
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