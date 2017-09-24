Пьер-Эмерик Обамеянг: уже не мечтаю о "Реале"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что больше не думает о переходе в "Реал"."Уже не мечтаю о "Реале". Больше не буду о нем говорить. Я ему не нужен. Но это не проблема. Буду двигаться дальше, мне и в Дортмунде хорошо.У меня был уговор с "Боруссией", что я могу уйти. Этого не произошло, и я был разочарован. Но в то же время я счастлив, что остался", - цитирует Обамеянга RMC.