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Пьер-Эмерик Обамеянг: уже не мечтаю о "Реале"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что больше не думает о переходе в "Реал".

"Уже не мечтаю о "Реале". Больше не буду о нем говорить. Я ему не нужен. Но это не проблема. Буду двигаться дальше, мне и в Дортмунде хорошо.

У меня был уговор с "Боруссией", что я могу уйти. Этого не произошло, и я был разочарован. Но в то же время я счастлив, что остался", - цитирует Обамеянга RMC.
Теги: Обамеянг Боруссия Д Реал
Сегодня, 14:17
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