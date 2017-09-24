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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Дмитрий Булыкин: Кучук собрал вокруг себя хороший и боевитый состав
Советник президента "Локомотива" и экс-форвард столичной команды Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info высказал мнение о победе железнодорожников в матче 11-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0).
- Ваше мнение о сегодняшней игре.
- Ребята молодцы, выиграли матч. Я имею в виду железнодорожников. Было не так много моментов, но "Локомотив" реализовал один из шансов и смог вырвать победу. В целом, игра была равная, типичная игра команд, которые предпочитают играть на контратаках. Голевых возможностей обе команды практически не создали, и, на мой взгляд, ничейный результат более закономерен, чем чья-то победа. Но к счастью для железнодорожников им удалось реализовать свой голевой момент, взять очень важные три очка на выезде и продолжить погоню за "Зенитом".
- Победный гол забил новичок команды Эдер. Какое у вас о нём сложилось впечатление в течение минувших матчей? Какое время, на ваш взгляд, ему нужно на адаптацию?
- Начал забивать, это уже прогресс, значит адаптация проходит. Он забил победный гол на последних минутах, принес победу команде. Безусловно, он молодец, выполнил задачу на матч. Конечно, лучше спрашивать у тренеров насколько он готов и как продвигается его адаптация. Со стороны на этот вопрос тяжело ответить.
- "Локомотив" продолжает погоню за "Зенитом". Как вы смотрите на разговоры о том, что питерцы - безоговорочный фаворит в борьбе за чемпионство?
- Безусловно, питерцы - фавориты в гонке за титул, но, понятное дело, что в борьбе за чемпионство им составят компанию достаточно большое количество команд, в том числе и "Локомотив". Пока рано делать какие-либо выводы, чемпионат только начался и все может поменяться в любой момент. Конкуренция в этом сезоне куда более серьезная, нежели, чем в предыдущие сезоны.
- Насколько сильно на ваш взгляд изменился "Ростов" в сравнении с прошлым сезоном? На что команда сможет претендовать в этом?
- Я думаю, что они, как всегда, хороши. Статистика в домашних матчах с прошлого сезона говорит сама за себя. Команда все еще сильна. Я считаю, что главный тренер Леонид Кучук собрал вокруг себя хороший и боевитый состав. Игроки высокого уровня, и они способны решать большие задачи. На мой взгляд, в этом сезоне ростовчане многим командам подпортят нервы.
- Кого бы вы назвали лучшим игроком матча и почему?
- Давайте скажем, что сыграла хорошо вся команда. Вратарь Маринато Гильерме провел отличный матч, спас несколько раз команду. Защитники сыграли на ноль, средняя линия хорошо отработала и, конечно, нападающие выполнили задачу - забили гол. Я отмечу всю команду.
- Ваше мнение о сегодняшней игре.
- Ребята молодцы, выиграли матч. Я имею в виду железнодорожников. Было не так много моментов, но "Локомотив" реализовал один из шансов и смог вырвать победу. В целом, игра была равная, типичная игра команд, которые предпочитают играть на контратаках. Голевых возможностей обе команды практически не создали, и, на мой взгляд, ничейный результат более закономерен, чем чья-то победа. Но к счастью для железнодорожников им удалось реализовать свой голевой момент, взять очень важные три очка на выезде и продолжить погоню за "Зенитом".
- Победный гол забил новичок команды Эдер. Какое у вас о нём сложилось впечатление в течение минувших матчей? Какое время, на ваш взгляд, ему нужно на адаптацию?
- Начал забивать, это уже прогресс, значит адаптация проходит. Он забил победный гол на последних минутах, принес победу команде. Безусловно, он молодец, выполнил задачу на матч. Конечно, лучше спрашивать у тренеров насколько он готов и как продвигается его адаптация. Со стороны на этот вопрос тяжело ответить.
- "Локомотив" продолжает погоню за "Зенитом". Как вы смотрите на разговоры о том, что питерцы - безоговорочный фаворит в борьбе за чемпионство?
- Безусловно, питерцы - фавориты в гонке за титул, но, понятное дело, что в борьбе за чемпионство им составят компанию достаточно большое количество команд, в том числе и "Локомотив". Пока рано делать какие-либо выводы, чемпионат только начался и все может поменяться в любой момент. Конкуренция в этом сезоне куда более серьезная, нежели, чем в предыдущие сезоны.
- Насколько сильно на ваш взгляд изменился "Ростов" в сравнении с прошлым сезоном? На что команда сможет претендовать в этом?
- Я думаю, что они, как всегда, хороши. Статистика в домашних матчах с прошлого сезона говорит сама за себя. Команда все еще сильна. Я считаю, что главный тренер Леонид Кучук собрал вокруг себя хороший и боевитый состав. Игроки высокого уровня, и они способны решать большие задачи. На мой взгляд, в этом сезоне ростовчане многим командам подпортят нервы.
- Кого бы вы назвали лучшим игроком матча и почему?
- Давайте скажем, что сыграла хорошо вся команда. Вратарь Маринато Гильерме провел отличный матч, спас несколько раз команду. Защитники сыграли на ноль, средняя линия хорошо отработала и, конечно, нападающие выполнили задачу - забили гол. Я отмечу всю команду.
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