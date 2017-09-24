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Не день «Краснодара». «Зенит» показал, кто лидер, а кто-то лишь один из них
В столице Кубани сегодня праздновали день Краснодара, но одноимённому футбольному клубу праздновать нечего: петербуржцы выглядели на порядок сильнее в матче лидеров Премьер-лиги.
Широкая ротация
И «Краснодар», и «Зенит» очень удивили вылетом из Кубка России. Команда Игоря Шалимова уже вылетела из еврокубков, потому вряд ли участие в турнире загнало бы её. «Зениту» были созданы абсолютно тепличные условия в виде игры на своём стадионе, но победителями вышли «Томь» и «Динамо СПб».
Оба тренера серьёзно перетряхнули составы: в стартовом составе на матч в Томске вышли из сегодняшних первых 11-ти только Мартынович и Каборе, у «Зенита» – лишь Мевля и Полоз. Да и то словенец был удалён на 10-й минуте, потому ни о какой усталости речи быть не могло.
Манчини принял ряд любопытных решений: Иванович, а не Смольников, проявился справа в защите, Краневиттер сменил в старте Паредеса, а впереди появлось более-менее всё нападение сборной России – Полоз, Кокорин и Дзюба. Правда, Дмитрий в очередной раз играл левого полузащитника.
Грустный праздник
Сегодня в столице Кубани отмечали день города и матч против «Зенита» считался, наверное, главным праздничным мероприятием, тем более что на медиаэкране устроили потрясающее шоу. Только вот заезжие гости повели себя довольно беспардонно и никаких подарков не преподносили.
С первых минут «Зенит» был быстрее, мобильнее, слаженнее. Мяч хорошо двигался и без Паредеса: такое впечатление, что без ярко выраженного плеймейкера в продвижении мяча напротив задействовано большее количество игроков. Никто не выпадал из игры, даже Дзюба, пусть и не выходя на ударные позиции, помогал команде. Вспомните, как он поставил корпус и нашёл пасом в чужой штрафной Ивановича.
Серб заслуживает отдельных комплиментов: на фоне Петрова и Классона он будто вспомнил молодость, выигрывал единоборства, совершал отборы, много и активно шёл вперёд. Вы же помните, кто отдал голевую передачу на шикарный гол Полоза.
Движение из статики
Перевес «Зенита» в скорости игры сказывался на статистике фолов: когда нам показали соответствующий титр, не успевавший «Краснодар» имел незавидное лидерство со счётом 8:1. На первом опасном стандарте одинокий Кокорин простил соперника, а вот на Ерохина, тоже одинокого, ибо Мартынович за ним не успел, Кришито вырезал идеальный навес. Даже на стандартах питерцы двигались быстрее и лучше понимали, что им делать.
Несостоявшееся завершение вообще всего
У «Краснодара» немало футболистов из игры выпадало. Тот же Подберёзкин запомнился только потерями. Но важнее для «быков» было то, что Шарль Каборе, вот уже несколько лет не вспоминающий, что умел очень круто играть в футбол, оказался в роли Фернандо из матча «Зенит» – «Спартак». Буркиниец не мог наладить выход из-под прессинга, затягивал элементарные моменты (как со своим дальним ударом, когда дождался подката соперника), ну а под конец тайма просто обрезал всю команду.
Шарль хватал Дзюбу, но не мог догнать его и спасти ситуацию. Зато это удалось Петрову. Признаюсь честно, в динамике подкат Сергея выглядел чисто, но повторы показали – это красная и штрафной. Проблема в том, что Вилкову с его ракурса этого видно не было, да и отстал арбитр от эпизода слишком сильно.
Тепличные условия
«Зенит» вроде бы старается не брать пример со «Спартака», потому довести дело до победы в таких условиях было делом техники. Питерцы имели комфортное преимущество, открытые пространства в тылах соперника и нервничающего вратаря Крицюка, который снова неуверенно сыграл на выходе и едва не подарил гол Дзюбе.
На 72-й минуте, когда почти все болельщики «Зенита» покинули сектор из-за конфликта с силовиками, Артём с дриблинга получил шанс довести дело до разгрома. Манчини выпустил на поле Паредеса с его умением подержать мяч – в общем, всё шло размеренно и по плану. Для возрождения интриги «Краснодару» обязательно нужен был гол, но он был так же далёк, как Фёдор Смолов от европейского топ-клуба.
Всегда на месте
Только на 80-й минуте «Краснодару» наконец удалось создать реальный момент – Классон вопиющим образом остался один перед вратарём, но Лунёв показал, что один, который не в поле, тоже воин. На 84-й Андрей в упор потащил настолько сложный удар после углового, что даже непонятно, кто его нанёс (повторы показали, что Мартынович). Так что при всей уверенности, с которой «Зенит» провёл 80 минут, Лунёв всё равно стал одним из героев и человеком, без которого исход был бы поставлен под вопрос. Но в его закономерности сомнений нет: «Зенит» наглядно показал, почему «Краснодару» в борьбе за самые высокие места не помогут даже вылеты из всех турниров.
"Краснодар": Крицюк, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе (Окриашвили, 75), Подберёзкин (Вандерсон, 46), Перейра, Классон, Смолов.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев (Терентьев, 86), Ерохин, Краневиттер, Полоз (Паредес, 69), Дзюба, Кокорин.
Предупреждения: Перейра, 45+2, Краневиттер, 63.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Широкая ротация
И «Краснодар», и «Зенит» очень удивили вылетом из Кубка России. Команда Игоря Шалимова уже вылетела из еврокубков, потому вряд ли участие в турнире загнало бы её. «Зениту» были созданы абсолютно тепличные условия в виде игры на своём стадионе, но победителями вышли «Томь» и «Динамо СПб».
Оба тренера серьёзно перетряхнули составы: в стартовом составе на матч в Томске вышли из сегодняшних первых 11-ти только Мартынович и Каборе, у «Зенита» – лишь Мевля и Полоз. Да и то словенец был удалён на 10-й минуте, потому ни о какой усталости речи быть не могло.
Манчини принял ряд любопытных решений: Иванович, а не Смольников, проявился справа в защите, Краневиттер сменил в старте Паредеса, а впереди появлось более-менее всё нападение сборной России – Полоз, Кокорин и Дзюба. Правда, Дмитрий в очередной раз играл левого полузащитника.
Грустный праздник
Сегодня в столице Кубани отмечали день города и матч против «Зенита» считался, наверное, главным праздничным мероприятием, тем более что на медиаэкране устроили потрясающее шоу. Только вот заезжие гости повели себя довольно беспардонно и никаких подарков не преподносили.
С первых минут «Зенит» был быстрее, мобильнее, слаженнее. Мяч хорошо двигался и без Паредеса: такое впечатление, что без ярко выраженного плеймейкера в продвижении мяча напротив задействовано большее количество игроков. Никто не выпадал из игры, даже Дзюба, пусть и не выходя на ударные позиции, помогал команде. Вспомните, как он поставил корпус и нашёл пасом в чужой штрафной Ивановича.
Серб заслуживает отдельных комплиментов: на фоне Петрова и Классона он будто вспомнил молодость, выигрывал единоборства, совершал отборы, много и активно шёл вперёд. Вы же помните, кто отдал голевую передачу на шикарный гол Полоза.
Движение из статики
Перевес «Зенита» в скорости игры сказывался на статистике фолов: когда нам показали соответствующий титр, не успевавший «Краснодар» имел незавидное лидерство со счётом 8:1. На первом опасном стандарте одинокий Кокорин простил соперника, а вот на Ерохина, тоже одинокого, ибо Мартынович за ним не успел, Кришито вырезал идеальный навес. Даже на стандартах питерцы двигались быстрее и лучше понимали, что им делать.
Несостоявшееся завершение вообще всего
У «Краснодара» немало футболистов из игры выпадало. Тот же Подберёзкин запомнился только потерями. Но важнее для «быков» было то, что Шарль Каборе, вот уже несколько лет не вспоминающий, что умел очень круто играть в футбол, оказался в роли Фернандо из матча «Зенит» – «Спартак». Буркиниец не мог наладить выход из-под прессинга, затягивал элементарные моменты (как со своим дальним ударом, когда дождался подката соперника), ну а под конец тайма просто обрезал всю команду.
Шарль хватал Дзюбу, но не мог догнать его и спасти ситуацию. Зато это удалось Петрову. Признаюсь честно, в динамике подкат Сергея выглядел чисто, но повторы показали – это красная и штрафной. Проблема в том, что Вилкову с его ракурса этого видно не было, да и отстал арбитр от эпизода слишком сильно.
Тепличные условия
«Зенит» вроде бы старается не брать пример со «Спартака», потому довести дело до победы в таких условиях было делом техники. Питерцы имели комфортное преимущество, открытые пространства в тылах соперника и нервничающего вратаря Крицюка, который снова неуверенно сыграл на выходе и едва не подарил гол Дзюбе.
На 72-й минуте, когда почти все болельщики «Зенита» покинули сектор из-за конфликта с силовиками, Артём с дриблинга получил шанс довести дело до разгрома. Манчини выпустил на поле Паредеса с его умением подержать мяч – в общем, всё шло размеренно и по плану. Для возрождения интриги «Краснодару» обязательно нужен был гол, но он был так же далёк, как Фёдор Смолов от европейского топ-клуба.
Всегда на месте
Только на 80-й минуте «Краснодару» наконец удалось создать реальный момент – Классон вопиющим образом остался один перед вратарём, но Лунёв показал, что один, который не в поле, тоже воин. На 84-й Андрей в упор потащил настолько сложный удар после углового, что даже непонятно, кто его нанёс (повторы показали, что Мартынович). Так что при всей уверенности, с которой «Зенит» провёл 80 минут, Лунёв всё равно стал одним из героев и человеком, без которого исход был бы поставлен под вопрос. Но в его закономерности сомнений нет: «Зенит» наглядно показал, почему «Краснодару» в борьбе за самые высокие места не помогут даже вылеты из всех турниров.
Чемпионат России
11 тур
"Краснодар" - "Зенит" 0:2
Голы: Ерохин, 30, Полоз, 36.
11 тур
"Краснодар" - "Зенит" 0:2
Голы: Ерохин, 30, Полоз, 36.
"Краснодар": Крицюк, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе (Окриашвили, 75), Подберёзкин (Вандерсон, 46), Перейра, Классон, Смолов.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев (Терентьев, 86), Ерохин, Краневиттер, Полоз (Паредес, 69), Дзюба, Кокорин.
Предупреждения: Перейра, 45+2, Краневиттер, 63.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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