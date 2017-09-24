Игорь Шалимов: много пропускаем со стандартов. Надо что-то с этим делать

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал комментарий после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:2).Мы провели два разных тайма. На это повлияло и то, что "Зенит" после первого тайма вел 2:0. Плюс мы не останавливались, шли вперед. Сделали замены, которые усилили игру. Второй тайм мы провели нормально.Голы со стандартов? Над этим надо думать. Чуть ли не семь из десяти голов уже пропустили. Нужно это поправлять. Возможно, при таких штрафных надо играть по игроку, а не по зоне. Хотя при угловых мы играем по игроку, но всё равно бывают такие же проблемы. Надо что-то с этим делать", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".