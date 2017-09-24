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Игорь Шалимов: много пропускаем со стандартов. Надо что-то с этим делать

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал комментарий после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:2).

Мы провели два разных тайма. На это повлияло и то, что "Зенит" после первого тайма вел 2:0. Плюс мы не останавливались, шли вперед. Сделали замены, которые усилили игру. Второй тайм мы провели нормально.

Голы со стандартов? Над этим надо думать. Чуть ли не семь из десяти голов уже пропустили. Нужно это поправлять. Возможно, при таких штрафных надо играть по игроку, а не по зоне. Хотя при угловых мы играем по игроку, но всё равно бывают такие же проблемы. Надо что-то с этим делать", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 21:20
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11
(1)
№11 Написал: redneck man Пермь (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (0)
online

Ну, допустим, не пропустили бы вы со стандартов, и что дальше? Забегали бы быстрее, настрой поменялся, ошибаться в передачах бы перестали...
Регистрация: 31.08.2013
№10 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (1)

Надо, батенька, надо...
Регистрация: 24.10.2012
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»

Цитата: СуперШтангист
Шалимов должен прекратить выпускать на поле воспитанников академиев

И сколько их в команде , сегодня было..пальцев руки хватит что бы пересчитать и еще останутся пальцы не считанные..
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: imaginary (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: нетрал
Цитата: imaginary
забил вам через себя на последних секундах год назад

В ЭТОМ ГОДЕ ЕМУ НЕ СВЕТИТ....ТОЛЬКО АХ.... ЭТО ЗРЯ! ИСПОРТИТЕ

Что ему не светит? Что испортим?
Регистрация: 7.02.2010
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 21:43) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: imaginary
забил вам через себя на последних секундах год назад

В ЭТОМ ГОДЕ ЕМУ НЕ СВЕТИТ....ТОЛЬКО АХ.... ЭТО ЗРЯ! ИСПОРТИТЕ
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:43) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Рецепт очень прост. Для этого великий Шалимов должен прекратить выпускать на поле воспитанников академиев и купить нормальных футболистов. Тогда и на чемпионство может замахнуться.
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: imaginary (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: нетрал
Цитата: Бриг
Давайте , думайте с Фоменко..лучшим футболистом Пермской области в 2000 г.

А ЧТО У ВАС ТАМ ЗА ШВИЛИ ТАКОЙ ...ПРЯМО ВСЕ АХ!?

забил вам через себя на последних секундах год назад
Регистрация: 7.02.2010
№4 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
валить тебе надо, если игроков настраивать на игру не умеешь перед матчем!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 21:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Давайте , думайте с Фоменко..лучшим футболистом Пермской области в 2000 г.

А ЧТО У ВАС ТАМ ЗА ШВИЛИ ТАКОЙ ...ПРЯМО ВСЕ АХ!?
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Давайте , думайте с Фоменко..лучшим футболистом Пермской области в 2000 г.
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
дык сделай, физрук laughing а то надо, надо...кому это говорит?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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