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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: у "Краснодара" удивительный стадион, сильная команда и прекрасный тренер
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини дал оценку центральному матчу 11-го тура премьер-лиги, в котором его команда на выезде обыграла "Краснодар" (2:0). Слова итальянского тренера приводит корреспондент Rusfootball.info.
— Вы устроили разбор полетов после матча с питерским "Динамо"? "Зенит" в первом тайме играл на таких скоростях, которых мы не видели еще в этом сезоне. Это так?
— В первую очередь хочу сказать, что это просто удивительный стадион, очень красивый. И те, кто были причастны к его строительству, большие молодцы. Ничего такого я не сказал после матча с "Динамо". Мы играли в меньшинстве, и обязаны были выигрывать. Обидное поражение, которые мы переварили. Усвоили определенные вещи.
— Проанализируйте игру, насколько вы довольны? Почему после первого тайма "Зенит" отошел немного к своим воротам? Такова была установка или так получилось?
— Я считаю, мы доминировали большую часть матча, и первый тайм мог и должен был закончиться со счетом 3:0. У "Краснодара" очень сильная команда, у которой прекрасный тренер. Это нормально, что они доставили нам массу неприятностей во втором тайме. Во втором тайме мы могли как забить третий гол, так могли и пропустить. Дважды нас спасал наш вратарь Лунев.
— По какой причине отсутствовал Игорь Смольников? Далер Кузяев плавно перемещается с правого фланга в центр поля, на какой позиции он смотрится предпочтительнее?
— Что касается Кузяева, то ответ прост: я - тренер, я так вижу ситуацию и принимаю решения.
— Как вам матч в целом? Что сегодня получилось, а что нет?
— У нас был прекрасный прекрасный первый тайм, в котором могли забить и больше голов. Главное, что мы не дали ни единой возможности "Краснодару" забить. Во втором тайме мы отошли немного в оборону, и это нормально, у "Краснодара" много талантливых игроков, они перешли в наступление и тоже имели несколько возможностей.
— Вы устроили разбор полетов после матча с питерским "Динамо"? "Зенит" в первом тайме играл на таких скоростях, которых мы не видели еще в этом сезоне. Это так?
— В первую очередь хочу сказать, что это просто удивительный стадион, очень красивый. И те, кто были причастны к его строительству, большие молодцы. Ничего такого я не сказал после матча с "Динамо". Мы играли в меньшинстве, и обязаны были выигрывать. Обидное поражение, которые мы переварили. Усвоили определенные вещи.
— Проанализируйте игру, насколько вы довольны? Почему после первого тайма "Зенит" отошел немного к своим воротам? Такова была установка или так получилось?
— Я считаю, мы доминировали большую часть матча, и первый тайм мог и должен был закончиться со счетом 3:0. У "Краснодара" очень сильная команда, у которой прекрасный тренер. Это нормально, что они доставили нам массу неприятностей во втором тайме. Во втором тайме мы могли как забить третий гол, так могли и пропустить. Дважды нас спасал наш вратарь Лунев.
— По какой причине отсутствовал Игорь Смольников? Далер Кузяев плавно перемещается с правого фланга в центр поля, на какой позиции он смотрится предпочтительнее?
— Что касается Кузяева, то ответ прост: я - тренер, я так вижу ситуацию и принимаю решения.
— Как вам матч в целом? Что сегодня получилось, а что нет?
— У нас был прекрасный прекрасный первый тайм, в котором могли забить и больше голов. Главное, что мы не дали ни единой возможности "Краснодару" забить. Во втором тайме мы отошли немного в оборону, и это нормально, у "Краснодара" много талантливых игроков, они перешли в наступление и тоже имели несколько возможностей.
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