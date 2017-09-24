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Роберто Манчини: у "Краснодара" удивительный стадион, сильная команда и прекрасный тренер

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини дал оценку центральному матчу 11-го тура премьер-лиги, в котором его команда на выезде обыграла "Краснодар" (2:0). Слова итальянского тренера приводит корреспондент Rusfootball.info.

— Вы устроили разбор полетов после матча с питерским "Динамо"? "Зенит" в первом тайме играл на таких скоростях, которых мы не видели еще в этом сезоне. Это так?

— В первую очередь хочу сказать, что это просто удивительный стадион, очень красивый. И те, кто были причастны к его строительству, большие молодцы. Ничего такого я не сказал после матча с "Динамо". Мы играли в меньшинстве, и обязаны были выигрывать. Обидное поражение, которые мы переварили. Усвоили определенные вещи.

— Проанализируйте игру, насколько вы довольны? Почему после первого тайма "Зенит" отошел немного к своим воротам? Такова была установка или так получилось?

— Я считаю, мы доминировали большую часть матча, и первый тайм мог и должен был закончиться со счетом 3:0. У "Краснодара" очень сильная команда, у которой прекрасный тренер. Это нормально, что они доставили нам массу неприятностей во втором тайме. Во втором тайме мы могли как забить третий гол, так могли и пропустить. Дважды нас спасал наш вратарь Лунев.

— По какой причине отсутствовал Игорь Смольников? Далер Кузяев плавно перемещается с правого фланга в центр поля, на какой позиции он смотрится предпочтительнее?

— Что касается Кузяева, то ответ прост: я - тренер, я так вижу ситуацию и принимаю решения.

— Как вам матч в целом? Что сегодня получилось, а что нет?

— У нас был прекрасный прекрасный первый тайм, в котором могли забить и больше голов. Главное, что мы не дали ни единой возможности "Краснодару" забить. Во втором тайме мы отошли немного в оборону, и это нормально, у "Краснодара" много талантливых игроков, они перешли в наступление и тоже имели несколько возможностей.
Теги: Манчини Краснодар Зенит
Сегодня, 22:08
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8
(1)
№8 Написал: Томми Ли Джонс (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: yuri
Цитата: vermis_64
Стадик крутой. Это факт.

Факт что Зенит выше всех, так и должно быть. Лицемерие кот пресекает на корню .

Дохлятина,...ты что-нибудь кроме собачьего говна на жидком снегу видишь из "парадного"?
Вот же сТволочь завистливая...
Регистрация: 26.09.2015
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:44) #
  • +1
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online

Цитата: vermis_64
Стадик крутой. Это факт.

Факт что Зенит выше всех, так и должно быть. Лицемерие кот пресекает на корню .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 21:38) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
Кононов был куда лучше

Терпила, интеллигент и тряпка, ему бы в библиотеке завхозом работать.
Регистрация: 2.12.2014
№5 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 21:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Полностью согласен с Манчини. Галицкий - молодчина, видно, что он вкладывает в футбол не только деньги, а и душу. И не ради бизнеса, как некоторые.
Регистрация: 22.02.2013
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:36) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
согласен.. но тренера им бы стоило поменять.. Кононов был куда лучше
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 21:34) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Спасибо, Роберто, за ложку меда, в бочку дегтя...
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:33) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучшая игра Зенита в этом сезоне, особенно второй тайм
Грамотно, спокойно с надёжной защитой и Лунёвым и атакующим Дзюбой
Просто учебник футбола
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Стадик крутой. Это факт.
Регистрация: 23.08.2016
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