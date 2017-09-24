Роман Шишкин: "Зенит" совсем другой по сравнению с прошлым сезоном (видео)

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин после поражения от «Зенита» (0:2) рассказал о бедах своей команды и силе петербуржцев, передаёт корреспондент– Мы пропустили со стандарта и почти сразу 2-й гол. Нельзя сказать, что голы необязательные. Пытались сразу отыграться, но «Зенит» сел пониже в оборону, тяжело было взломать. Старались исправить ситуацию.– Со стандартов мы не первый раз пропускаем. Можно сказать, что это наша беда. Во втором голе не разобрались с игроками при быстрой атаке. Наши ошибки, от которых всё время страдаем.– Да нет, готовились играть в свою игру, но случился этот гол со стандарта и впереди не получалось. Моментов не создавали.– Конечно, мы пытались изменить, проигрывали 0:2. Понимали, что надо исправлять ситуацию, выход Вандерсона с этим был связан. Пытались всё сделать, но «Зенит» грамотно сыграл.–Сейчас они выглядят более стабильно. Играют на двух фронтах. На данный момент «Зенит» смотрится очень солидно, у них хороший состав и скамейка. Команда заново строится, играет совсем по-другому, чем в прошлом сезоне.– Конечно, это неприятно. Но ещё достаточно игр, всё можно исправить. В таблице мы не особо опустились.– Мне сложно говорить, он тренирует «Зенит». Но бросилось в глаза, что команда играет по-другому, нападающие отрабатывают в оборону.–Просто ситуация вынудила сесть в оборону. В концовке пошли наши навалы, ничего не оставалось.– Не сказал бы. Все понимали важность матча, готовились стандартно, спокойно выходили.