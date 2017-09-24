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Роман Шишкин: "Зенит" совсем другой по сравнению с прошлым сезоном (видео)

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин после поражения от «Зенита» (0:2) рассказал о бедах своей команды и силе петербуржцев, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Мы пропустили со стандарта и почти сразу 2-й гол. Нельзя сказать, что голы необязательные. Пытались сразу отыграться, но «Зенит» сел пониже в оборону, тяжело было взломать. Старались исправить ситуацию.

– Ерохин и Полоз очень легко забивали, почему проиграли «второй этаж»?

– Со стандартов мы не первый раз пропускаем. Можно сказать, что это наша беда. Во втором голе не разобрались с игроками при быстрой атаке. Наши ошибки, от которых всё время страдаем.

– Чего не хватило на первых минутах? Уверенности, наглости?

– Да нет, готовились играть в свою игру, но случился этот гол со стандарта и впереди не получалось. Моментов не создавали.

– Как в перерыве тренер пытался изменить игру?

– Конечно, мы пытались изменить, проигрывали 0:2. Понимали, что надо исправлять ситуацию, выход Вандерсона с этим был связан. Пытались всё сделать, но «Зенит» грамотно сыграл.

– «Зенит» на всех порах мчится к чемпионству или кто-то может его остановить?

–Сейчас они выглядят более стабильно. Играют на двух фронтах. На данный момент «Зенит» смотрится очень солидно, у них хороший состав и скамейка. Команда заново строится, играет совсем по-другому, чем в прошлом сезоне.

– С точки зрения психологии не будут давить 2 поражения подряд от «Томи» и «Зенита»?

– Конечно, это неприятно. Но ещё достаточно игр, всё можно исправить. В таблице мы не особо опустились.

– Насколько тщательно Манчини разобрал «Краснодар», насколько соперники знали ваш манёвр?

– Мне сложно говорить, он тренирует «Зенит». Но бросилось в глаза, что команда играет по-другому, нападающие отрабатывают в оборону.

– В концовке Дзюба играл почти центрального защитника.

–Просто ситуация вынудила сесть в оборону. В концовке пошли наши навалы, ничего не оставалось.

– Не было ли у «Краснодара» перенастроя?

– Не сказал бы. Все понимали важность матча, готовились стандартно, спокойно выходили.
Теги: Шишкин Зенит Краснодар Rвидео
Сегодня, 22:29
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