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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Шишкин: "Зенит" совсем другой по сравнению с прошлым сезоном (видео)
Защитник «Краснодара» Роман Шишкин после поражения от «Зенита» (0:2) рассказал о бедах своей команды и силе петербуржцев, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Мы пропустили со стандарта и почти сразу 2-й гол. Нельзя сказать, что голы необязательные. Пытались сразу отыграться, но «Зенит» сел пониже в оборону, тяжело было взломать. Старались исправить ситуацию.
– Ерохин и Полоз очень легко забивали, почему проиграли «второй этаж»?
– Со стандартов мы не первый раз пропускаем. Можно сказать, что это наша беда. Во втором голе не разобрались с игроками при быстрой атаке. Наши ошибки, от которых всё время страдаем.
– Чего не хватило на первых минутах? Уверенности, наглости?
– Да нет, готовились играть в свою игру, но случился этот гол со стандарта и впереди не получалось. Моментов не создавали.
– Как в перерыве тренер пытался изменить игру?
– Конечно, мы пытались изменить, проигрывали 0:2. Понимали, что надо исправлять ситуацию, выход Вандерсона с этим был связан. Пытались всё сделать, но «Зенит» грамотно сыграл.
– «Зенит» на всех порах мчится к чемпионству или кто-то может его остановить?
–Сейчас они выглядят более стабильно. Играют на двух фронтах. На данный момент «Зенит» смотрится очень солидно, у них хороший состав и скамейка. Команда заново строится, играет совсем по-другому, чем в прошлом сезоне.
– С точки зрения психологии не будут давить 2 поражения подряд от «Томи» и «Зенита»?
– Конечно, это неприятно. Но ещё достаточно игр, всё можно исправить. В таблице мы не особо опустились.
– Насколько тщательно Манчини разобрал «Краснодар», насколько соперники знали ваш манёвр?
– Мне сложно говорить, он тренирует «Зенит». Но бросилось в глаза, что команда играет по-другому, нападающие отрабатывают в оборону.
– В концовке Дзюба играл почти центрального защитника.
–Просто ситуация вынудила сесть в оборону. В концовке пошли наши навалы, ничего не оставалось.
– Не было ли у «Краснодара» перенастроя?
– Не сказал бы. Все понимали важность матча, готовились стандартно, спокойно выходили.
– Мы пропустили со стандарта и почти сразу 2-й гол. Нельзя сказать, что голы необязательные. Пытались сразу отыграться, но «Зенит» сел пониже в оборону, тяжело было взломать. Старались исправить ситуацию.
– Ерохин и Полоз очень легко забивали, почему проиграли «второй этаж»?
– Со стандартов мы не первый раз пропускаем. Можно сказать, что это наша беда. Во втором голе не разобрались с игроками при быстрой атаке. Наши ошибки, от которых всё время страдаем.
– Чего не хватило на первых минутах? Уверенности, наглости?
– Да нет, готовились играть в свою игру, но случился этот гол со стандарта и впереди не получалось. Моментов не создавали.
– Как в перерыве тренер пытался изменить игру?
– Конечно, мы пытались изменить, проигрывали 0:2. Понимали, что надо исправлять ситуацию, выход Вандерсона с этим был связан. Пытались всё сделать, но «Зенит» грамотно сыграл.
– «Зенит» на всех порах мчится к чемпионству или кто-то может его остановить?
–Сейчас они выглядят более стабильно. Играют на двух фронтах. На данный момент «Зенит» смотрится очень солидно, у них хороший состав и скамейка. Команда заново строится, играет совсем по-другому, чем в прошлом сезоне.
– С точки зрения психологии не будут давить 2 поражения подряд от «Томи» и «Зенита»?
– Конечно, это неприятно. Но ещё достаточно игр, всё можно исправить. В таблице мы не особо опустились.
– Насколько тщательно Манчини разобрал «Краснодар», насколько соперники знали ваш манёвр?
– Мне сложно говорить, он тренирует «Зенит». Но бросилось в глаза, что команда играет по-другому, нападающие отрабатывают в оборону.
– В концовке Дзюба играл почти центрального защитника.
–Просто ситуация вынудила сесть в оборону. В концовке пошли наши навалы, ничего не оставалось.
– Не было ли у «Краснодара» перенастроя?
– Не сказал бы. Все понимали важность матча, готовились стандартно, спокойно выходили.
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