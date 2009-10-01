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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Дзюба не вызван в сборную России, Кузяев и Габулов - в составе
Тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Южной Кореей (7 октября, Москва, 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, 19.00).
В списке значатся 27 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Арсенал" Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив" Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш ("Кельн" Германия), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Евгений Чернов ("Тосно").
Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).
Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 2 октября в Новогорске, передает официальный сайт РФС.
В списке значатся 27 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Арсенал" Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив" Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш ("Кельн" Германия), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Евгений Чернов ("Тосно").
Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).
Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 2 октября в Новогорске, передает официальный сайт РФС.
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