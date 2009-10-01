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Артем Дзюба не вызван в сборную России, Кузяев и Габулов - в составе

Тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Южной Кореей (7 октября, Москва, 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, 19.00).

В списке значатся 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Арсенал" Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив" Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш ("Кельн" Германия), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Евгений Чернов ("Тосно").

Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 2 октября в Новогорске, передает официальный сайт РФС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:38
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22
(3)
№22 Написал: Цезарь (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Цитата: Цезарь
натурализацию-в топку rage это уже не сборная России

фернандесу это скажи

А дело не в Фернандесе, а в тех, кто его пригласил в сборную. Я не против, чтобы он был гражданином России, но в сборной ему не место-он воспитанник бразильского футбола и должен пытаться пробиться в сборную своей родины
Регистрация: 21.09.2017
№21 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: SHIGA
а что Игоря Денисова игнорируют ? уж получше питарасова в десятки раз..

а про шлюбу? а что он игрок основы бомжей? он лавочник оставшийся нахаляву блеснуть титулом..

Нахаляву блеснул ваш Глушаков в прошлом сезоне, а Дзюба третий матч в основе. Уж всяко посильнее Заболотного, но у Усов свои резоны. Вон и Габулов в сборной, не иначе как родственник Черчесу

лисяндра.. 1.5 мес не заходил на сайт.. аж соскучился по тебе((( joy )))

лисяндра, глушаков в прошлом сезоне был лучший игрок чемпионата..признали все от гинера до милера..

а вот твой шлюба некому ненужный сбитый летчик...он показал свое намерение играть в сборной ..своими липовыми травмами.. и +его сейчас в состав бомжей ставят для ротации.. это лавочник мечтающий о золотой медали..медали на халяву.. захотел бы играть.. играл бы сейчас в локо..но выбрал другое..

про Заболотного.. а почему собственно нет? парень заслужил...и на его примере молодые футболисты будут выкладываться..
Регистрация: 22.05.2015
№20 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Дзюба вернется, Дзюба вернется...
На самом деле верю в это. Вчера вживую смотрел на то, как он пахал на поле. Если не сбавит обороты и Стас на него закусил не так как на Гарика, то приглашение не за горами.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№19 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
натурализацию-в топку rage это уже не сборная России

фернандесу это скажи


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№18 Написал: Цезарь (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Короче натурализацией немцев и бразильцев мутко и ко тупо хотят хоть как-то прикрыть свою ж0пу и сделать грядущий провал на домашнем ЧМ менее оглушительным.
Регистрация: 21.09.2017
№17 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:17) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Цезарь
натурализацию-в топку rage это уже не сборная России

Верно.
Регистрация: 19.03.2010
№16 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:17) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Да там и Самедову делать нечего.
Регистрация: 16.05.2017
№15 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:17) #
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Болеет за:
«Факел»
С центральными защитниками беда. Кроме Джикии никого годного и нет. Кудряшов в Рубине не играет (проиграл конкуренцию Навасу), Кутепов в Спартаке плотно на лавке сидит.
Остаются играющие Васин и Гранат.
Из опорников только Оздоев, Рубин которого раз за разом проигрывает.
Чернов это кто? По чьей протекции? Уж лучше бы тогда из Тосно Шахова взяли ЦЗ - может из массовости кого-нибудь бы и выбрали на матч


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№14 Написал: Цезарь (Сегодня, 13:15) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
натурализацию-в топку rage это уже не сборная России
Регистрация: 21.09.2017
№13 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Не буду говорит о Смолове и Кокорине,что вы о них п1здели тогда и сравнивать мое мнение о них как футболистах и ваше.Не буду говорит и о Головине,когда хором опять же с гавном перемешивали футболиста особенно после ЧЕ ,а,я говорил как о восходящем звезде Рос.футбола,которых давно не было,не буду говорит и о Алексее Миранчуке,когда только мелькнула его фамилия и посмотрев его игру тут же стал его фанатов,а,когда были какие то трения с клубом на счет контракта,сколько гавна на него лилось и со стороны яко бы болельщиков "Локо",что он сделал -"два паса,два гола" ,"пусть валит"и все в таком духе и опять мои разговоры типа это надежда Рос.футбола а,Локо" будет дурак,если отпустит этого футболиста...нет речь не о них ,а,о Гранате,даже не тогда,когда его Бердиев забрал в "Ростов" а,еще тогда,когда при Аленичеве его перевели в "Спартак"-2,я писал,что Гранат игрок уровня сборной и он опять будет в сборной...ну на счет Комбарова,что он игрок не уровня сборной многие отмечали,но я еще раньше,и тогда,когда он был так сказать в зените славы.я нечего не сочиняю ,мне " слава и Ура" laughing на этом сайте и не только на сайте)) до одного место,как плюс и минус laughing я констатирую факты
Регистрация: 17.03.2008
№12 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 13:12) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Ура, Комбарова нет!

А чего минусуете то? Действительно УРА. Твердо и чётко.
Регистрация: 2.12.2014
№11 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
За какие заслуги вообще тут Жирков Самедов Габулов и Кудряшов?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№10 Написал: XERX - (Сегодня, 13:09) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
ну Заболотный точно заслужил шанс себя проявить на уровне сборной

По мне,так Заболотный уже шлюбу затыкает!!!
Регистрация: 23.05.2009
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
а что Игоря Денисова игнорируют ? уж получше питарасова в десятки раз..

а про шлюбу? а что он игрок основы бомжей? он лавочник оставшийся нахаляву блеснуть титулом..

Нахаляву блеснул ваш Глушаков в прошлом сезоне, а Дзюба третий матч в основе. Уж всяко посильнее Заболотного, но у Усов свои резоны. Вон и Габулов в сборной, не иначе как родственник Черчесу
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:02) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну Заболотный точно заслужил шанс себя проявить на уровне сборной


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:01) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Габулов-то за какие заслуги? Земляк? Митрюшкин феерит в Швейцарии - не судьба парня задействовать?

Митрюшкин, Гилерме, Беленов - куча кого есть кто сильнее мертового Габулова


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: будиба москва (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Шахтер»
кр.защитники в клубах представлять игроками средней линии в сборной это мода или это ноу-хау от сборной России.Смольников, Фернандес,Чернов,Рауш,да и Жирков
Регистрация: 10.04.2016
№5 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Ура, Комбарова нет!

Его друг Кутепа есть(((
Регистрация: 22.08.2007
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:49) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Ура, Комбарова нет!

Ура, зато Васина-кудесника обрезов взяли!
Регистрация: 30.11.2013
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:45) #
  • +8
  •  (10)
online

Габулов-то за какие заслуги? Земляк? Митрюшкин феерит в Швейцарии - не судьба парня задействовать?
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:43) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
а что Игоря Денисова игнорируют ? уж получше питарасова в десятки раз..

а про шлюбу? а что он игрок основы бомжей? он лавочник оставшийся нахаляву блеснуть титулом..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:40) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ура, Комбарова нет!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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