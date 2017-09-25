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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером (1)
Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером (1)
Антон Миранчук: у "Локомотива" есть характер
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0) в 11-м туре премьер-лиги.
– Приятно, что мы прервали неудачную серию. "Локомотив" давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.
– Как удалось вырвать победу после 120 минут в Самаре?
– У "Локомотива" есть характер. Команда не остановилась и не перестала игра в концовке. Это дорогого стоит.
ФК "Локомотив"
– Приятно, что мы прервали неудачную серию. "Локомотив" давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.
– Как удалось вырвать победу после 120 минут в Самаре?
– У "Локомотива" есть характер. Команда не остановилась и не перестала игра в концовке. Это дорогого стоит.
ФК "Локомотив"
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