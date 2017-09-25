Антон Миранчук: у "Локомотива" есть характер

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0) в 11-м туре премьер-лиги.– Приятно, что мы прервали неудачную серию. "Локомотив" давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.– У "Локомотива" есть характер. Команда не остановилась и не перестала игра в концовке. Это дорогого стоит.