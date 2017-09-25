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Антон Миранчук: у "Локомотива" есть характер

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0) в 11-м туре премьер-лиги.

– Приятно, что мы прервали неудачную серию. "Локомотив" давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.

– Как удалось вырвать победу после 120 минут в Самаре?

– У "Локомотива" есть характер. Команда не остановилась и не перестала игра в концовке. Это дорогого стоит.

ФК "Локомотив"
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 14:34
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