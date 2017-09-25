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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Жамалетдинов и Бакаев вошли в окончательную заявку молодежной сборной России
Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 с Австрией и Сербией.
Состав молодежной сборной России:
Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).
Защитники: Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба – «Спартак-2»), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба – «Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»).
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба – ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно»).
С Австрией подопечные Евгения Бушманова сыграют 6 октября в Москве, а с Сербией – 10 октября в городе Нови Сад.
РФС
Состав молодежной сборной России:
Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).
Защитники: Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба – «Спартак-2»), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба – «Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»).
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба – ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно»).
С Австрией подопечные Евгения Бушманова сыграют 6 октября в Москве, а с Сербией – 10 октября в городе Нови Сад.
РФС
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