Жамалетдинов и Бакаев вошли в окончательную заявку молодежной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 с Австрией и Сербией.Состав молодежной сборной России:: Игорь Лещук («Динамо»), Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).: Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба – «Спартак-2»), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба – «Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»).: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»).: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба – ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно»).С Австрией подопечные Евгения Бушманова сыграют 6 октября в Москве, а с Сербией – 10 октября в городе Нови Сад.