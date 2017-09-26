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Дани Карвахаль: весь год получаю удовольствие от игры Роналду

Защитник "Реала" Дани Карвахаль поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

"Мы недостаточно хорошо играли в последнее время, терпели неудачи в чемпионате, создавали не так уж много моментов. Потребуется время, чтобы вернуть лучшую форму. Если бы я знал, почему мы стали пропускать больше мячей, я бы сказал об этом тренеру. Нам надо работать над собой.

В способностях Криштиану Роналду никто не сомневается. Я весь год получал удовольствие от его игры, даже на тренировках. То, как он пашет и забивает, делает его особенным. Он получит свой шанс и обязательно воспользуется им", - цитирует Карвахаля официальный сайт УЕФА.
Теги: Карвахаль Боруссия Реал
Сегодня, 00:07
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