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Марио Гетце: матчи с "Реалом" всегда получались что надо

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом".

"Матчи с "Реалом" всегда получались что надо. В Лиге чемпионов никому ничего не гарантировано. "Реал" выиграл две Лиги чемпионов подряд, и мы, конечно, относимся к мадридцам с большим уважением. Однако мы набрали отличную форму и верим в собственные силы", - цитирует Гетце официальный сайт УЕФА.
Теги: Гетце Боруссия Реал
Сегодня, 01:04
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