Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Ловчев: не говорю, что "Спартак" выиграет, но есть уверенность, что не проиграет

Эксперт Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль».

- У «Спартака» сейчас новый стадион, посещаемость неплохая, но все равно, нужно чем-то завлекать болельщиков. И матч Лиги чемпионов да еще с таким соперником, отличная вывеска, чтобы его посетить.

«Ливерпуль» - титулованный клуб. На матчи с такими командами болельщики идут с удовольствием. Болельщикам хочется сравнить: как же «Спартак» будет смотреться на фоне таких грандов. «Спартак» сейчас в не очень хорошем состоянии - команда растеряна. Выражаясь боксерской терминологией, команда сейчас в состоянии грогги от этих постоянных пропущенных голов на последних минутах.

Если бы сократить время матча на 10 минут, «Спартак» был бы сейчас среди лидеров. Но при этом с «Рубином» команда играла очень дисциплинированно и очень организованно. И это меня настраивает на то, что «Спартак» может дать бой. Тем более что «Ливерпуль» сейчас отнюдь не лидер в чемпионате Англии и играет не ровно.

Все команды Клоппа играют в энергозатратный футбол, они все время прессингуют. Но к концу матча игроки подсаживаются. Ведь все были уверены, что «Ливерпуль» у себя «Севилью» обыграет, но получилась ничья. И у меня появилась уверенность, что «Спартак» сегодня не проиграет. Уверенность в том, что «Спартак» выдаст самую яркую игру в этом сезоне.

И еще, «Спартаку» помогут так сыграть полные трибуны, потому что спартаковские болельщики особенные. Они придают спартаковский дух команде. Всегда так было. Да, нет травмированных, нет Зу Луиша и Промеса. Но есть Адриану, он хороший, опытный форвард, Его только надо питать мячами, делать фланговые прострелы. Не говорю, что «Спартак» выиграет, но есть уверенность, что не проиграет, - передает слова Ловчева «Советский спорт».
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 09:27
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 09:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Ливерпуль не топ, в сравнении с МС и МЮ в данный момент. Шансы реально есть, надо бороться. Если дома будем всех бояться, то о чем вообще речь?
Они 5 от МС сглотнули, Бернли обыграть дома не смогли. Не так страшен черт...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.