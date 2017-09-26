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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Ловчев: не говорю, что "Спартак" выиграет, но есть уверенность, что не проиграет
Эксперт Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль».
- У «Спартака» сейчас новый стадион, посещаемость неплохая, но все равно, нужно чем-то завлекать болельщиков. И матч Лиги чемпионов да еще с таким соперником, отличная вывеска, чтобы его посетить.
«Ливерпуль» - титулованный клуб. На матчи с такими командами болельщики идут с удовольствием. Болельщикам хочется сравнить: как же «Спартак» будет смотреться на фоне таких грандов. «Спартак» сейчас в не очень хорошем состоянии - команда растеряна. Выражаясь боксерской терминологией, команда сейчас в состоянии грогги от этих постоянных пропущенных голов на последних минутах.
Если бы сократить время матча на 10 минут, «Спартак» был бы сейчас среди лидеров. Но при этом с «Рубином» команда играла очень дисциплинированно и очень организованно. И это меня настраивает на то, что «Спартак» может дать бой. Тем более что «Ливерпуль» сейчас отнюдь не лидер в чемпионате Англии и играет не ровно.
Все команды Клоппа играют в энергозатратный футбол, они все время прессингуют. Но к концу матча игроки подсаживаются. Ведь все были уверены, что «Ливерпуль» у себя «Севилью» обыграет, но получилась ничья. И у меня появилась уверенность, что «Спартак» сегодня не проиграет. Уверенность в том, что «Спартак» выдаст самую яркую игру в этом сезоне.
И еще, «Спартаку» помогут так сыграть полные трибуны, потому что спартаковские болельщики особенные. Они придают спартаковский дух команде. Всегда так было. Да, нет травмированных, нет Зу Луиша и Промеса. Но есть Адриану, он хороший, опытный форвард, Его только надо питать мячами, делать фланговые прострелы. Не говорю, что «Спартак» выиграет, но есть уверенность, что не проиграет, - передает слова Ловчева «Советский спорт».
- У «Спартака» сейчас новый стадион, посещаемость неплохая, но все равно, нужно чем-то завлекать болельщиков. И матч Лиги чемпионов да еще с таким соперником, отличная вывеска, чтобы его посетить.
«Ливерпуль» - титулованный клуб. На матчи с такими командами болельщики идут с удовольствием. Болельщикам хочется сравнить: как же «Спартак» будет смотреться на фоне таких грандов. «Спартак» сейчас в не очень хорошем состоянии - команда растеряна. Выражаясь боксерской терминологией, команда сейчас в состоянии грогги от этих постоянных пропущенных голов на последних минутах.
Если бы сократить время матча на 10 минут, «Спартак» был бы сейчас среди лидеров. Но при этом с «Рубином» команда играла очень дисциплинированно и очень организованно. И это меня настраивает на то, что «Спартак» может дать бой. Тем более что «Ливерпуль» сейчас отнюдь не лидер в чемпионате Англии и играет не ровно.
Все команды Клоппа играют в энергозатратный футбол, они все время прессингуют. Но к концу матча игроки подсаживаются. Ведь все были уверены, что «Ливерпуль» у себя «Севилью» обыграет, но получилась ничья. И у меня появилась уверенность, что «Спартак» сегодня не проиграет. Уверенность в том, что «Спартак» выдаст самую яркую игру в этом сезоне.
И еще, «Спартаку» помогут так сыграть полные трибуны, потому что спартаковские болельщики особенные. Они придают спартаковский дух команде. Всегда так было. Да, нет травмированных, нет Зу Луиша и Промеса. Но есть Адриану, он хороший, опытный форвард, Его только надо питать мячами, делать фланговые прострелы. Не говорю, что «Спартак» выиграет, но есть уверенность, что не проиграет, - передает слова Ловчева «Советский спорт».
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