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Сеск Фабрегас: Абрамович очень любит "Челси", одно время даже жил с нами на базе

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас рассказал о своем отношении к владельцу команды Роману Абрамовичу.

"Абрамович - человек, который очень любит "Челси". Он дал этому клубу все. Многие думали, что он быстро исчезнет. Но он участвует во всем.

Когда в прошлом сезоне были сомнения и трудности, он жил с нами целую неделю на базе клуба. Он - супер нормальный человек. Мы его очень уважаем", - цитирует Фабрегаса "СЭ" со ссылкой на Marca.
Теги: Фабрегас Абрамович Челси
Сегодня, 10:45
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