Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Новости партнеров
Лента новостей:
05:06
Дмитрий Азаров: региональные власти проведут ревизию строительства стадиона "Самара-Арена" (1)
Дмитрий Азаров: региональные власти проведут ревизию строительства стадиона "Самара-Арена" (1)
Вчера 23:28
Английский журналист: проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция Клоппа (1)
Английский журналист: проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция Клоппа (1)
Вчера 23:15
Александр Григорян: начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Записывайте мой телефон (5)
Александр Григорян: начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Записывайте мой телефон (5)
Вчера 22:32
Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ-2018 (7)
Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ-2018 (7)
Вчера 22:03
Курбан Бердыев: игра была равная, до первой ошибки (1)
Курбан Бердыев: игра была равная, до первой ошибки (1)
Сеск Фабрегас: Абрамович очень любит "Челси", одно время даже жил с нами на базе
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас рассказал о своем отношении к владельцу команды Роману Абрамовичу.
"Абрамович - человек, который очень любит "Челси". Он дал этому клубу все. Многие думали, что он быстро исчезнет. Но он участвует во всем.
Когда в прошлом сезоне были сомнения и трудности, он жил с нами целую неделю на базе клуба. Он - супер нормальный человек. Мы его очень уважаем", - цитирует Фабрегаса "СЭ" со ссылкой на Marca.
"Абрамович - человек, который очень любит "Челси". Он дал этому клубу все. Многие думали, что он быстро исчезнет. Но он участвует во всем.
Когда в прошлом сезоне были сомнения и трудности, он жил с нами целую неделю на базе клуба. Он - супер нормальный человек. Мы его очень уважаем", - цитирует Фабрегаса "СЭ" со ссылкой на Marca.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.