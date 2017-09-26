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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Генич: в "Спартаке" особых нареканий нет только к Георгию Джикии
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался об игре футболистов "Спартака".
– Что происходит с Фернандо?
– Даже Каррера не ответит на этот вопрос. Возможно, в чемпионский сезон мы были под впечатлением от его игры. Но я не помню, чтобы в других командах бразилец был лидером. Да, его трансфер сработал, но с другой стороны, соперники "Спартака" анализируют его игру. В данном случае речь идет о выходе из обороны. И сейчас мы видим, как другие команды научились играть против Фернандо. Как только его "закрывают", у красно-белых возникают проблемы.
Мне кажется, он потерял уверенность, поэтому его передачи перестали доходить до адресата. Но я бы не стал акцентировать внимание только на нем. Сейчас особых нареканий нет только к Георгию Джикии. Все остальные игроки не демонстрируют тот чемпионский уровень, который был в прошлом сезоне. Это касается и Промеса, который почему-то стал больше думать о своей статистике, чем о команде. Не думаю, что Квинси забил себе голову уходом в другой клуб. Он прекрасно понимает, что рано или поздно покинет "Спартак".
Советский спорт
– Что происходит с Фернандо?
– Даже Каррера не ответит на этот вопрос. Возможно, в чемпионский сезон мы были под впечатлением от его игры. Но я не помню, чтобы в других командах бразилец был лидером. Да, его трансфер сработал, но с другой стороны, соперники "Спартака" анализируют его игру. В данном случае речь идет о выходе из обороны. И сейчас мы видим, как другие команды научились играть против Фернандо. Как только его "закрывают", у красно-белых возникают проблемы.
Мне кажется, он потерял уверенность, поэтому его передачи перестали доходить до адресата. Но я бы не стал акцентировать внимание только на нем. Сейчас особых нареканий нет только к Георгию Джикии. Все остальные игроки не демонстрируют тот чемпионский уровень, который был в прошлом сезоне. Это касается и Промеса, который почему-то стал больше думать о своей статистике, чем о команде. Не думаю, что Квинси забил себе голову уходом в другой клуб. Он прекрасно понимает, что рано или поздно покинет "Спартак".
Советский спорт
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