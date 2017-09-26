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Константин Генич: в "Спартаке" особых нареканий нет только к Георгию Джикии

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался об игре футболистов "Спартака".

– Что происходит с Фернандо?

– Даже Каррера не ответит на этот вопрос. Возможно, в чемпионский сезон мы были под впечатлением от его игры. Но я не помню, чтобы в других командах бразилец был лидером. Да, его трансфер сработал, но с другой стороны, соперники "Спартака" анализируют его игру. В данном случае речь идет о выходе из обороны. И сейчас мы видим, как другие команды научились играть против Фернандо. Как только его "закрывают", у красно-белых возникают проблемы.

Мне кажется, он потерял уверенность, поэтому его передачи перестали доходить до адресата. Но я бы не стал акцентировать внимание только на нем. Сейчас особых нареканий нет только к Георгию Джикии. Все остальные игроки не демонстрируют тот чемпионский уровень, который был в прошлом сезоне. Это касается и Промеса, который почему-то стал больше думать о своей статистике, чем о команде. Не думаю, что Квинси забил себе голову уходом в другой клуб. Он прекрасно понимает, что рано или поздно покинет "Спартак".

Советский спорт
Теги: Генич Спартак
Сегодня, 10:57
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№3 Написал: Apant1 (Сегодня, 12:03) #
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online

Как это не помнит, что бы бразилец был лидером, таких примеров масса, но что бы далеко не ходить, достаточно вспомнить Алекса в тои же Спартаке
Регистрация: 15.03.2017
№2 Написал: Dlink (Сегодня, 11:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий



Болеет за: «Факел»
А что тренерского штаба в Спартаке нет? Нельзя разве объяснить Фернандо чтобы он другим способом выходил из "обороны в атаку"? Или вообще поменять схему. Пусть Фернандо будет только опорником и не выходит в атаку, а отдает мяч рядом стоящему партнеру, а уже тот идет в атаку. У любого тренера таких фишек должно быть не один десяток
Не забывай раньше был Зобнин который за ним и Глушаковым подчищал
Регистрация: 7.08.2016
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Факел»
А что тренерского штаба в Спартаке нет? Нельзя разве объяснить Фернандо чтобы он другим способом выходил из "обороны в атаку"? Или вообще поменять схему. Пусть Фернандо будет только опорником и не выходит в атаку, а отдает мяч рядом стоящему партнеру, а уже тот идет в атаку. У любого тренера таких фишек должно быть не один десяток


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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