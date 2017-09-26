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Виктория Лопырева и Роман Павлюченко провели британских журналистов по "Лужникам"

Посол ЧМ-2018 и телеведущая Виктория Лопырева и форвард московского "Арарата" Роман Павлюченко провели экскурсию по стадиону "Лужники" для британских журналистов.

На этой неделе "Спартак" примет в Лиге чемпионов "Ливерпуль", а ЦСКА – "Манчестер Юнайтед". Матчи пройдут на "Открытие Арене" и "ВЭБ Арене" соответственно. Британские журналисты прилетели в Москву, чтобы освещать эти игры.

Чемпионат
Теги: Павлюченко Лужники
Сегодня, 14:23
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№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
У Лопыревой новый кумир ??


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:33) #
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online

Чудо новость!
За всех так радостно, особенно за Лопыреву.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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