Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Матч "Арсенал" - ЦСКА перенесен на день раньше

Тульский "Арсенал" в твиттере сообщил о переносе домашнего матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Матч, который должен был состояться 28 октября, состоится 27 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.
Теги: Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 20:27
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.