Сами Хедира: завтра "Ювентус" ждет очень важная игра

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира поделился ожиданиями от матча 2-го группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса"."Лига чемпионов возвращается в Турин. Очень важная игра для нас. Вперед, "Ювентус", - написал Хедира в твиттере.