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Сами Хедира: завтра "Ювентус" ждет очень важная игра

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира поделился ожиданиями от матча 2-го группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

"Лига чемпионов возвращается в Турин. Очень важная игра для нас. Вперед, "Ювентус", - написал Хедира в твиттере.
Теги: Хедира Олимпиакос Ювентус
Сегодня, 21:18
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