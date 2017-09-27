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Александр Селихов: после матча у Карреры была улыбка на лице

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что ничья - хороший результат для команды.

- С таким "Ливерпулем" по силам взять очки на "Энфилде"?

- Думаю, что да. Сегодня и у них, и у нас были моменты, подходы хорошие. Со всеми командами можно играть.

- Ничья – нормальный результат?

- Да, хороший.

- В концовке вы начали немного тянуть время...

- Давал партнерам хоть немного передохнуть. Плюс ребятам еще помогла пауза, когда произошла замена вратаря.

- Вам удалось не пропустить на последних минутах. Есть ощущение, что сняли проклятье?

- Будем в это верить. Конечно, хотелось бы, чтобы все это закончилось поскорее.

- Что сказал Каррера в раздевалке?

- Поблагодарил. "Молодцы, бились, старались". У него была улыбка на лице.

СЭ
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 08:47
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