Александр Селихов: после матча у Карреры была улыбка на лице

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что ничья - хороший результат для команды.- Думаю, что да. Сегодня и у них, и у нас были моменты, подходы хорошие. Со всеми командами можно играть.- Да, хороший.- Давал партнерам хоть немного передохнуть. Плюс ребятам еще помогла пауза, когда произошла замена вратаря.- Будем в это верить. Конечно, хотелось бы, чтобы все это закончилось поскорее.- Поблагодарил. "Молодцы, бились, старались". У него была улыбка на лице.