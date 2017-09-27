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Неманья Пейчинович: наш главный соперник не "Зенита", а "Спартак"

Защитник "Локомотива Неманья Пейчинович назвал самым важной победой в сезоне успех в матче со "Спартаком" в 7-ом туре премьер-лиги (4:3).

"Самые важные победы на старте сезона, конечно, над ЦСКА и "Спартаком". Особенно над "Спартаком"! Пропустили два гола, но верили, что можем спасти игру – добыть хотя бы ничью. А получилось забить целых четыре! Сами не ожидали.

Для меня эта победа особенно важна – несмотря на то что на первом месте сейчас идёт "Зенит", я считаю "Спартак" самым серьёзным и принципиальным соперником", - цитирует Пейчиновича официальный сайт "Локомотива".
Теги: Пейчинович Локомотив
Сегодня, 08:59
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(1)
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
наш главный соперник не "Зенита", а "Спартак"

Он казах ? Или казах автор статьи ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:35) #
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  •  (2)
online

Ну так да, Локо, как и Спартак на первое место не претендуют.

А у Зенита главные соперники ЦСКА и, возможно, Краснодар.
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: ewgen Санкт-Петербург (Сегодня, 09:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
По ходу локомотив за чемпионство бороться не собирается? ( или бдительность усыпляет? blush )
Регистрация: 14.06.2017
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 09:15) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну если только собирается бороться за 5-3 место
Регистрация: 22.08.2007
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