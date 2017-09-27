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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Неманья Пейчинович: наш главный соперник не "Зенита", а "Спартак"
Защитник "Локомотива Неманья Пейчинович назвал самым важной победой в сезоне успех в матче со "Спартаком" в 7-ом туре премьер-лиги (4:3).
"Самые важные победы на старте сезона, конечно, над ЦСКА и "Спартаком". Особенно над "Спартаком"! Пропустили два гола, но верили, что можем спасти игру – добыть хотя бы ничью. А получилось забить целых четыре! Сами не ожидали.
Для меня эта победа особенно важна – несмотря на то что на первом месте сейчас идёт "Зенит", я считаю "Спартак" самым серьёзным и принципиальным соперником", - цитирует Пейчиновича официальный сайт "Локомотива".
"Самые важные победы на старте сезона, конечно, над ЦСКА и "Спартаком". Особенно над "Спартаком"! Пропустили два гола, но верили, что можем спасти игру – добыть хотя бы ничью. А получилось забить целых четыре! Сами не ожидали.
Для меня эта победа особенно важна – несмотря на то что на первом месте сейчас идёт "Зенит", я считаю "Спартак" самым серьёзным и принципиальным соперником", - цитирует Пейчиновича официальный сайт "Локомотива".
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