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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Шандор Варга: Гончаренко способен тактически превзойти Моуринью
Известный агент Шандор Варга считает, что ЦСКА по силам обыграть "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
– ЦСКА, убежден, детально разобрал атаку соперника. Армейцы находятся в хороших руках, и у них, считаю, даже есть шанс обыграть "МЮ".
– Обыграть?
– Да. Почему нет? На бумаге "МЮ" гораздо сильнее. Но за счет тактики Гончаренко и командных взаимодействий можно взять три очка.
– Гончаренко способен тактически превзойти Моуринью?
– Да. У него светлая голова.
– Рискнете дать прогноз?
– Поставлю на ЦСКА: победа со счетом 2:1.
СЭ
– ЦСКА, убежден, детально разобрал атаку соперника. Армейцы находятся в хороших руках, и у них, считаю, даже есть шанс обыграть "МЮ".
– Обыграть?
– Да. Почему нет? На бумаге "МЮ" гораздо сильнее. Но за счет тактики Гончаренко и командных взаимодействий можно взять три очка.
– Гончаренко способен тактически превзойти Моуринью?
– Да. У него светлая голова.
– Рискнете дать прогноз?
– Поставлю на ЦСКА: победа со счетом 2:1.
СЭ
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