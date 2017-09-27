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Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
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Шандор Варга: Гончаренко способен тактически превзойти Моуринью

Известный агент Шандор Варга считает, что ЦСКА по силам обыграть "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

– ЦСКА, убежден, детально разобрал атаку соперника. Армейцы находятся в хороших руках, и у них, считаю, даже есть шанс обыграть "МЮ".

– Обыграть?

– Да. Почему нет? На бумаге "МЮ" гораздо сильнее. Но за счет тактики Гончаренко и командных взаимодействий можно взять три очка.

– Гончаренко способен тактически превзойти Моуринью?

– Да. У него светлая голова.

– Рискнете дать прогноз?

– Поставлю на ЦСКА: победа со счетом 2:1.

СЭ
Теги: ЦСКА Варга
Сегодня, 11:40
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№14 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 12:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
русского Моуриньо только ленивый не дрючил в англицком пердиве,тоже кричали что гений,но без чемоданчиков вся гениальность куда то улетучилась
Регистрация: 6.04.2016
№13 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:41) #
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Sewer 79,

Офф. Смените ник:
Sewer - швея; швец; сточная труба; канализационная труба; коллектор; клоака; мажордом; водосток (канализац.)

А то неудобно получается.
Регистрация: 22.09.2009
№12 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
от Москвы, до Британских морей, Красная Армия всех сильней...

Желаю Удачи..
Регистрация: 6.09.2013
№11 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:36) #
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Цитата: Лечащий Врач
А вы слышали,как Чердак вчера прямо чуть из штанов не вылезал,как ему хотелось,чтобы Ливер второй забил?

Хвала Аллаху, нет. Я вообще, когда играют знакомые команды, звук приглушаю, чтобы болтовню хам-ментаторов не слышать. После Маслаченко, который только фамилии называл, нормальных комментаторов на ТВ не осталось.
Регистрация: 22.09.2009
№10 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 12:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
если Маур решит максимально ускорить игру-не завидую коням..
В любом случае,удачи им сегодня!!!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:19) #
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Цитата: Sergey Nasirov_2
Могут. Если Ростов в прошлом году сыграл с ними 1-1 и 1-0 проиграл,то почему нет!?

в этом году МЮ помощней, но все равно желаю удачи Красной Армии


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:14) #
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Sewer 79,
Могут. Если Ростов в прошлом году сыграл с ними 1-1 и 1-0 проиграл,то почему нет!?
Регистрация: 27.07.2016
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:06) #
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online

удачи, кони!
посмотрим чего стоят эти хваленые англо-саксы


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Поражает подобный нетрезвый оптимизм. Один из лидеров АПЛ и несчастный пешеходный середняк РФПЛ, играющий без нападающих. Вчерашний матч этот парень пересмотреть не пробовал? Или он думает что чудеса российских клубов будут продолжаться бесконечно при отсутствии какой либо игры. Молиться на ничью надо всем поголовьем ослят , особенно после игры с Динамо.
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: zzzzz (Сегодня, 12:03) #
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online

Класс ЦСКА никуда не делся, так что удачи!
Регистрация: 17.03.2017
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Ежели ЦСКА удачно сыграет в Уфу, некоторые шансы есть.

А вы слышали,как Чердак вчера прямо чуть из штанов не вылезал,как ему хотелось,чтобы Ливер второй забил?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: Викторис (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим но все равно удачи
Регистрация: 8.04.2017
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:51) #
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  •  (2)
online

Цитата: Лечащий Врач
Но кони-не Спартак

Спартак вчера удачно сыграл в Ростов.
Ежели ЦСКА удачно сыграет в Уфу, некоторые шансы есть.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Перед Ливерпулем все пророчили Спартаку разгром.Как только не случилось,запели по-другому.Думают,что и коням удастся.Но кони-не Спартак.Будет 0-3


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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