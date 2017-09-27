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Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же

Форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси ответил на вопросы по поводу матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад".

— Краневиттер вам рассказывал об этой команде?

— Да, он мне рассказывал. Он встречался с «Реал Сосьедадом» и когда играл в «Севилье», и когда играл в «Атлетико». Говорили, что эта команда считается очень непростой в Испании. Все соперники относятся к ней очень серьезно, и нам посоветовал делать так же.

— Общались ли вы с голкипером соперника Херонимо? Знакомы ли вы с ним?

— Я лично с ним не говорил, но его знаю. У нас много общих друзей по сборной, которые с ним общаются. Но лично я с ним не контактировал.

ФК "Зенит"
Теги: Дриусси Зенит
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 13:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
баски,они такие..надо играть в свою игру и быть начеку! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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