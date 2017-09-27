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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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12:50
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
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Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же
Форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси ответил на вопросы по поводу матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад".
— Краневиттер вам рассказывал об этой команде?
— Да, он мне рассказывал. Он встречался с «Реал Сосьедадом» и когда играл в «Севилье», и когда играл в «Атлетико». Говорили, что эта команда считается очень непростой в Испании. Все соперники относятся к ней очень серьезно, и нам посоветовал делать так же.
— Общались ли вы с голкипером соперника Херонимо? Знакомы ли вы с ним?
— Я лично с ним не говорил, но его знаю. У нас много общих друзей по сборной, которые с ним общаются. Но лично я с ним не контактировал.
ФК "Зенит"
— Краневиттер вам рассказывал об этой команде?
— Да, он мне рассказывал. Он встречался с «Реал Сосьедадом» и когда играл в «Севилье», и когда играл в «Атлетико». Говорили, что эта команда считается очень непростой в Испании. Все соперники относятся к ней очень серьезно, и нам посоветовал делать так же.
— Общались ли вы с голкипером соперника Херонимо? Знакомы ли вы с ним?
— Я лично с ним не говорил, но его знаю. У нас много общих друзей по сборной, которые с ним общаются. Но лично я с ним не контактировал.
ФК "Зенит"
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