Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же

Форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси ответил на вопросы по поводу матча Лиги Европы с "Реалом Сосьедад".— Да, он мне рассказывал. Он встречался с «Реал Сосьедадом» и когда играл в «Севилье», и когда играл в «Атлетико». Говорили, что эта команда считается очень непростой в Испании. Все соперники относятся к ней очень серьезно, и нам посоветовал делать так же.— Я лично с ним не говорил, но его знаю. У нас много общих друзей по сборной, которые с ним общаются. Но лично я с ним не контактировал.