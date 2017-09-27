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Артем Ребров: доверяйте команде, не отворачивайтесь от ребят (фото)

Вратарь "Спартака" Артем Ребров обратился к болельщикам команды после матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Напомним, страж ворот красно-белых получил травму и досрочно покинул поле.

"Доверяйте своей команде, верьте в нее, как бы что ни казалось со стороны, будто что-то идет не так, никогда не отворачивайтесь от ребят! Все будет хорошо!", – написал Ребров в Инстаграме.

Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 15:44
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11
(3)
№11 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:05) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
zenit47,
Гнилой ты.

Надо пройти дальше. В лигу чемпионов или в лигу Европу. Лучше в лигу Европы,так как будем честными,мы не потянем дальше. А вот в лиги Европы есть команда,которую хочется отдельно отблагодарить.

еще раз как в августе?
Регистрация: 17.05.2013
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
А вот в лиги Европы есть команда,которую хочется отдельно отблагодарить.

6 то войдет?


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№9 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:45) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да никто и не отворачивается..Вы просто заebaли просто..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№8 Написал: Роман Утолов (Сегодня, 16:44) #
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 27.09.2017
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:29) #
  • +3
  •  (5)

zenit47,
Гнилой ты.

Надо пройти дальше. В лигу чемпионов или в лигу Европу. Лучше в лигу Европы,так как будем честными,мы не потянем дальше. А вот в лиги Европы есть команда,которую хочется отдельно отблагодарить.
Регистрация: 27.07.2016
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:16) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanAttack
Зобнин, Глушаков, Промес и Луиш. Были бы они все вчера, улетели бы англы с разорванным очком, т.к на подступах к штрафной у них дыра! Но Каррера этим с таким составом не рискнул воспользоваться , отошёл в защиту и сохранил ничью. Жаль

Комбарова забыл, он же тоже ребетенок, не отворачивайтесь от него
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 16:07) #
  • 0
  •  (10)

Зобнин, Глушаков, Промес и Луиш. Были бы они все вчера, улетели бы англы с разорванным очком, т.к на подступах к штрафной у них дыра! Но Каррера этим с таким составом не рискнул воспользоваться , отошёл в защиту и сохранил ничью. Жаль
Регистрация: 4.05.2014
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:03) #
  • -8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile stuck_out_tongue_closed_eyes joy
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:57) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Не хватает на фото Глушакова,Промеса и Зе луиша и был бы топ состав.

Зобнина забыл,вот кого весь сезон не хватает,а так согласен
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:54) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Верим, Артём! Поправляйся!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не хватает на фото Глушакова,Промеса и Зе луиша и был бы топ состав.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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