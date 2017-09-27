Артем Ребров: доверяйте команде, не отворачивайтесь от ребят (фото)

Вратарь "Спартака" Артем Ребров обратился к болельщикам команды после матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Напомним, страж ворот красно-белых получил травму и досрочно покинул поле."Доверяйте своей команде, верьте в нее, как бы что ни казалось со стороны, будто что-то идет не так, никогда не отворачивайтесь от ребят! Все будет хорошо!", – написал Ребров в Инстаграме.