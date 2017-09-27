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"Рома" одержала победу над "Карабахом"

"Рома" выиграла у "Карабаха" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

2 тур

"Карабах" - "Рома" 1:2

Гол: Энрике, 29 - Манолас, 8, Джеко, 15

"Карабах": Шехич, Садыхов, Гусейнов, Медведев, Аголи, Гараев, Алмейда, Мичел (Кинтана, 88), Энрике (Эльюнусси, 76), Мадатов (Геррьер, 58), Ндлову

"Рома": Бекер, Манолас, Жесус, Перес, Коларов, Пеллегрини (Стротман, 82), Найнгголан, Гоналон (Де Росси, 67), Дефрель (Флоренци, 58), Джеко, Эль-Шаарави

Предупреждения: Гараев, 39, Энрике, 41, Гоналон, 43
Теги: Рома Карабах
Сегодня, 21:17
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