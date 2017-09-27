Раджа Наингголан: возможно, мы думали, что с "Карабахом" будет легко

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан прокомментировал победу во втором туре группового турнира Лиги чемпионов над "Карабахом" (2:1)."Важно было выиграть. Мы играли не очень хорошо, но набрали три очка, поэтому можем быть удовлетворены как минимум. Мы сразу же взяли на себя инициативу, были близки к доведению счета до разгромного. Но нужно посмотреть на себя и работать лучше. Возможно, мы думали, что будет легко. Есть много факторов недооценки соперника", - цитирует бельгийца Mediaset.