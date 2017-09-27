"Ювентус" обыграл "Олимпиакос", "Барселона" победила "Спортинг" благодаря автоголу

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:48
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе
00:47
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе
Андрей Канчельскис: при Газзаеве ЦСКА другой был. Гончаренко и Слуцкий молоды и не готовы к работе в таком клубе
Вчера 23:46
За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (2)
За явным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА (2)
Вчера 23:45
"Челси" вырвал победу над "Атлетико" (1)
"Челси" вырвал победу над "Атлетико" (1)
Вчера 23:43
"ПСЖ" разгромил "Баварию", "Селтик" обыграл "Андерлехт" (7)
"ПСЖ" разгромил "Баварию", "Селтик" обыграл "Андерлехт" (7)
Вчера 23:36
"Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 в Москве разгромил ЦСКА (60)
"Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 в Москве разгромил ЦСКА (60)
Вчера 23:27
Гурбан Гурбанов: "Рома" показала свой класс
Гурбан Гурбанов: "Рома" показала свой класс
Вчера 23:09
Владимир Пресняков-старший: несмотря на ничью с "Ливерпулем", больше чем о третьем месте в группе я не мечтаю (1)
Владимир Пресняков-старший: несмотря на ничью с "Ливерпулем", больше чем о третьем месте в группе я не мечтаю (1)
Вчера 22:43
Андрей Ещенко: весь "Ливерпуль" - топ-уровень
Андрей Ещенко: весь "Ливерпуль" - топ-уровень
Вчера 22:42
Сергей Хусаинов: никакого пенальти в ворота ЦСКА не было (3)
Сергей Хусаинов: никакого пенальти в ворота ЦСКА не было (3)
Вчера 22:27
Перфоманс болельщиков ЦСКА в матче с МЮ (видео) (3)
Перфоманс болельщиков ЦСКА в матче с МЮ (видео) (3)
Вчера 22:26
Андрей Ещенко: я - не лучший в матче с "Ливерпулем" (3)
Андрей Ещенко: я - не лучший в матче с "Ливерпулем" (3)
Вчера 22:17
Грегор Балажиц: поедем на матч со "Спартаком" брать очки (1)
Грегор Балажиц: поедем на матч со "Спартаком" брать очки (1)
Вчера 21:19
Виктория Лопырева подарила болельщикам "Манчестер Юнайтед" дождевики перед матчем с ЦСКА (2)
Виктория Лопырева подарила болельщикам "Манчестер Юнайтед" дождевики перед матчем с ЦСКА (2)
Вчера 21:17
"Рома" одержала победу над "Карабахом"
"Рома" одержала победу над "Карабахом"
Вчера 20:45
Марсьяль, Лукаку и Мхитарян - в составе "МЮ" на матч с ЦСКА (9)
Марсьяль, Лукаку и Мхитарян - в составе "МЮ" на матч с ЦСКА (9)
Вчера 20:34
Эусебио Сакристан: "Реал Сосьедад" готов победить "Зенит" (4)
Эусебио Сакристан: "Реал Сосьедад" готов победить "Зенит" (4)
Вчера 20:30
Марио Фернандес сыграет с "МЮ" с первых минут (16)
Марио Фернандес сыграет с "МЮ" с первых минут (16)
Вчера 20:03
Антонио Кассано в третий раз завершил карьеру (2)
Антонио Кассано в третий раз завершил карьеру (2)
Вчера 19:27
Волков: Юноши МЮ не такие уж нереальные игроки
Волков: Юноши МЮ не такие уж нереальные игроки
Вчера 19:25
Олейников: проиграли по своей вине
Олейников: проиграли по своей вине
Вчера 19:07
Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
Вчера 18:40
"Реал" объявил о продлении контракта с Вараном (1)
"Реал" объявил о продлении контракта с Вараном (1)
Вчера 18:27
Игорь Лебедев: Ребров и Селихов спасли "Спартак" (10)
Игорь Лебедев: Ребров и Селихов спасли "Спартак" (10)
Вчера 18:20
"Амкар" поздравил Александра Селихова с рождением сына (4)
"Амкар" поздравил Александра Селихова с рождением сына (4)
Вчера 18:05
В "Спартаке" сообщили, что Ребров может избежать операции (11)
В "Спартаке" сообщили, что Ребров может избежать операции (11)
Вчера 17:34
Сергей Лавров: "Спартак" проявил мужественную игру (4)
Сергей Лавров: "Спартак" проявил мужественную игру (4)
Вчера 17:18
Мацей Рыбус не сыграет с "Фаставом"
Мацей Рыбус не сыграет с "Фаставом"
"Ювентус" обыграл "Олимпиакос", "Барселона" победила "Спортинг" благодаря автоголу
"Ювентус" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграл "Олимпиакос" со счетом 2:0.
Лига чемпионов
2 тур
"Ювентус" - "Олимпиакос" 2:0
Голы: Игуаин, 69, Манджукич, 80
"Ювентус": Буффон, Сандро, Барцальи, Кьеллини, Стураро (Бенатиа, 81), Матюиди, Куадрадо (Игуаин, 60), Пьянич, Коста (Бернардески, 84), Манджукич, Дибала
"Олимпиакос": Прото, Фигейраш, Здьелар (Фортунис, 77), Энгельс, Николау, Кутрис, Ромао, Оджиджа-Офоэ, Пардо (Набуан, 72), Эменике (Марин, 88), Себа
"Спортинг" - "Барселона" 0:1
Голы: Коатес, 49 (авто.)
"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коэнтрау (Сильва, 74), Коатес, Матьё, Батталья, Карвалью, Фернандеш, Акунья (Сезар, 73), Мартинш, Думбия (Дост, 44)
"Барселона": Штеген, Семеду, Альба, Пике, Юмтити, Бускетс, Ракитич, Роберто (Гомеш, 87), Иньеста (Паулиньо, 80), Суарес (Видаль, 89), Месси
Предупреждения: Мартинш, 6, Коэнтрау, 26, Думбия, 40, Акунья, 48, Пиччини, 53, Коатес, 58, Семеду, 69, Видаль, 90+2
Лига чемпионов
2 тур
"Ювентус" - "Олимпиакос" 2:0
Голы: Игуаин, 69, Манджукич, 80
"Ювентус": Буффон, Сандро, Барцальи, Кьеллини, Стураро (Бенатиа, 81), Матюиди, Куадрадо (Игуаин, 60), Пьянич, Коста (Бернардески, 84), Манджукич, Дибала
"Олимпиакос": Прото, Фигейраш, Здьелар (Фортунис, 77), Энгельс, Николау, Кутрис, Ромао, Оджиджа-Офоэ, Пардо (Набуан, 72), Эменике (Марин, 88), Себа
"Спортинг" - "Барселона" 0:1
Голы: Коатес, 49 (авто.)
"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коэнтрау (Сильва, 74), Коатес, Матьё, Батталья, Карвалью, Фернандеш, Акунья (Сезар, 73), Мартинш, Думбия (Дост, 44)
"Барселона": Штеген, Семеду, Альба, Пике, Юмтити, Бускетс, Ракитич, Роберто (Гомеш, 87), Иньеста (Паулиньо, 80), Суарес (Видаль, 89), Месси
Предупреждения: Мартинш, 6, Коэнтрау, 26, Думбия, 40, Акунья, 48, Пиччини, 53, Коатес, 58, Семеду, 69, Видаль, 90+2
Напечатать
0
(1)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.