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"Ювентус" обыграл "Олимпиакос", "Барселона" победила "Спортинг" благодаря автоголу

"Ювентус" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграл "Олимпиакос" со счетом 2:0.

Лига чемпионов

2 тур

"Ювентус" - "Олимпиакос" 2:0

Голы: Игуаин, 69, Манджукич, 80

"Ювентус": Буффон, Сандро, Барцальи, Кьеллини, Стураро (Бенатиа, 81), Матюиди, Куадрадо (Игуаин, 60), Пьянич, Коста (Бернардески, 84), Манджукич, Дибала

"Олимпиакос": Прото, Фигейраш, Здьелар (Фортунис, 77), Энгельс, Николау, Кутрис, Ромао, Оджиджа-Офоэ, Пардо (Набуан, 72), Эменике (Марин, 88), Себа

"Спортинг" - "Барселона" 0:1

Голы: Коатес, 49 (авто.)

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коэнтрау (Сильва, 74), Коатес, Матьё, Батталья, Карвалью, Фернандеш, Акунья (Сезар, 73), Мартинш, Думбия (Дост, 44)

"Барселона": Штеген, Семеду, Альба, Пике, Юмтити, Бускетс, Ракитич, Роберто (Гомеш, 87), Иньеста (Паулиньо, 80), Суарес (Видаль, 89), Месси

Предупреждения: Мартинш, 6, Коэнтрау, 26, Думбия, 40, Акунья, 48, Пиччини, 53, Коатес, 58, Семеду, 69, Видаль, 90+2
Теги: Ювентус Олимпиакос Барселона Спортинг
Вчера, 23:48
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