Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виктор Гончаренко: не смогли вернуться в игру после быстрого пропущенного мяча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4).

"Нас сломал первый гол. Мы не смогли вернуться в игру после быстрого пропущенного мяча. На таком уровне голы на первых минутах имеют большое значение. В таком ритме, который задал соперник, нам было очень сложно. Мы впервые столкнулись с таким темпом. Мы совершали простые ошибки для нашего уровня и "МЮ" воспользовался этим. Когда англичане сделали себе хороший задел, они сбавили обороты.

Повлияет ли это поражение на нас психологически? Нет", - сказал Горчаренко.
Теги: Гончаренко Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 00:19
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
".. В таком ритме, который задал соперник, нам было очень сложно. Мы впервые столкнулись с таким темпом.... "(с)
Даже такой дилетант как я предрекал скоростную игру МЮ с последующими проблемами обороны ЦСКА..Не думаю,что и Гончаренко это не видел..Однако,типа,не ожидали!? flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
'Мы не смогли вернуться в игру, но психологически на нас это не повлияет'. Дык уже повлияло, коль вернуться не смогли! И более того - если не повлияет, значит команде всё равно. А этого быть не должно. Так что пожелаем армейцам удачи в следующем матче - она им понадобится: Базель сегодня рвал и метал.
Регистрация: 2.08.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.