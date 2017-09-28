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Эдин Джеко: когда "Карабах" забил, нам стало намного сложнее

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко прокомментировал гостевую победу над "Карабахом" (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Мы должны были решать все свои вопросы в первом тайме. Когда "Карабах" забил, нам стало намного сложнее. Тем не менее, мы выдержали давление со стороны соперника и все вместе добились важного результата. Значение имеет только то, что мы набрали три очка. Победить было нелегко, но в итоге мы везём домой победу. Всё в порядке", - цитирует Джеко пресс-служба клуба
Теги: Рома Джеко Карабах
Сегодня, 04:32
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