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Аркадий Дворкович: "Локомотив" готов решать серьезные задачи в Лиге Европы

Председатель совета директоров РЖД, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович уверен, что "Локомотив" готов решать серьезные задачи в групповом турнире Лиги Европы.

"Думаю, что "Локомотив" готов решать серьезные задачи в групповом турнире Лиги Европы. И с командой из Злина нужна как минимум ничья, а лучше - победа.

Видно, что футболисты и тренерский штаб стараются достичь результата. Коллектив бьется изо всех сил, что помогает вытягивать многие матчи, складывающиеся не в его пользу. Например, последняя игра с "Ростовом". Характер позволяет "Локомотиву" биться с любым соперником", - цитируют Дворковича "Известия".
Теги: Локомотив Дворкович
Сегодня, 08:49
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(1)
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:51) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Сам себе противоречит... Говорит, что команда способна решить серьезные задачи и при этом не считает ничью со Злином провалом...
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 08:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Думал, после выговора он своей работой займется...
Регистрация: 16.08.2010
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