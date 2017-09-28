Эдинсон Кавани: на поле "ПСЖ" должен быть как одна семья

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после крупной домашней победы над "Баварией" (3:0) высказался по поводу конфликта с одноклубником Неймаром."Мы все разные, у нас отличаются стиль жизни и мировоззрение. Но на поле мы должны быть как одна семья. Должны работать и решать общую для всех задачу – добиться победы", - цитирует Кавани Mediaset Premium.