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Эдинсон Кавани: на поле "ПСЖ" должен быть как одна семья

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после крупной домашней победы над "Баварией" (3:0) высказался по поводу конфликта с одноклубником Неймаром.

"Мы все разные, у нас отличаются стиль жизни и мировоззрение. Но на поле мы должны быть как одна семья. Должны работать и решать общую для всех задачу – добиться победы", - цитирует Кавани Mediaset Premium.
Теги: Кавани ПСЖ
Сегодня, 09:25
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