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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Геркус: конфликт с Семиным? Это глупости и клевета
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером команды Юрием Семиным.
– В интернете с августа распространяется информация о вашем противостоянии с Юрием Семиным. Сообщают даже, что вы якобы ждете ухудшения результатов команды как формального повода для увольнения тренера.
– Я на своей должности отвечаю за развитие клуба и за его результат. У меня персональных интересов нет. Конечно, мы все не железные люди, у меня тоже есть эмоции, но при принятии решений я ими не руководствуюсь. Хотел бы еще раз опровергнуть все эти слухи. Они являются глупостями, клеветой и наветами. Любое слово выбирайте. В рабочих отношениях – будь то тренер, игрок или любой другой член коллектива – я придерживаюсь исключительно профессиональных критериев. В данный момент главный тренер удовлетворяет требованиям, которые перед ним ставятся. Мы очень благодарны Юрию Павловичу. Очень довольны его работой.
– Тем не менее сообщалось и о вашей встрече с болельщиками в начале августа, где вы якобы критиковали методы работы Семина и прогнозировали осенний спад.
– В том, как это было подано, есть определенный перегиб, который я списал на эмоциональность излагавших содержание нашей беседы. Наверное, между нами бывали, бывают и будут разночтения в определенных вопросах. При этом я в любых дискуссиях с огромным уважением отношусь к позиции Юрия Павловича, и главное – мы работаем на один результат, добиваемся его. Мы все сконцентрированы на том, чтобы выступить максимально хорошо.
– Вы уже больше года работаете на должности президента «Локомотива». Можете выделить момент, которым больше всего гордитесь?
– Самым ярким событием был финал Кубка России в Сочи. До его начала весь день был тревожным, однако в конечном итоге – хорошим и ярким.
– А какой эпизод стал самым тяжелым за это время?
– Все остальные дни, кроме сочинского финала, были посложнее. (Смеется.) Наверное, осень прошлого года была тяжелой, когда шли постоянные поражения и ничьи. Пребывание на 12–13-м местах были неприятными мгновениями. Но зато мы все вместе через это прошли, нащупали точки опоры, собрали костяк новой команды и, надеюсь, нашли правильные рельсы.
Известия
– В интернете с августа распространяется информация о вашем противостоянии с Юрием Семиным. Сообщают даже, что вы якобы ждете ухудшения результатов команды как формального повода для увольнения тренера.
– Я на своей должности отвечаю за развитие клуба и за его результат. У меня персональных интересов нет. Конечно, мы все не железные люди, у меня тоже есть эмоции, но при принятии решений я ими не руководствуюсь. Хотел бы еще раз опровергнуть все эти слухи. Они являются глупостями, клеветой и наветами. Любое слово выбирайте. В рабочих отношениях – будь то тренер, игрок или любой другой член коллектива – я придерживаюсь исключительно профессиональных критериев. В данный момент главный тренер удовлетворяет требованиям, которые перед ним ставятся. Мы очень благодарны Юрию Павловичу. Очень довольны его работой.
– Тем не менее сообщалось и о вашей встрече с болельщиками в начале августа, где вы якобы критиковали методы работы Семина и прогнозировали осенний спад.
– В том, как это было подано, есть определенный перегиб, который я списал на эмоциональность излагавших содержание нашей беседы. Наверное, между нами бывали, бывают и будут разночтения в определенных вопросах. При этом я в любых дискуссиях с огромным уважением отношусь к позиции Юрия Павловича, и главное – мы работаем на один результат, добиваемся его. Мы все сконцентрированы на том, чтобы выступить максимально хорошо.
– Вы уже больше года работаете на должности президента «Локомотива». Можете выделить момент, которым больше всего гордитесь?
– Самым ярким событием был финал Кубка России в Сочи. До его начала весь день был тревожным, однако в конечном итоге – хорошим и ярким.
– А какой эпизод стал самым тяжелым за это время?
– Все остальные дни, кроме сочинского финала, были посложнее. (Смеется.) Наверное, осень прошлого года была тяжелой, когда шли постоянные поражения и ничьи. Пребывание на 12–13-м местах были неприятными мгновениями. Но зато мы все вместе через это прошли, нащупали точки опоры, собрали костяк новой команды и, надеюсь, нашли правильные рельсы.
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