Гари Линекер: Мбаппе будет новой мировой суперзвездой

Футбольный эксперт Гари Линекер высказал мнение об игре форварда "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе после игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" (3:0)."Мбаппе будет новой мировой суперзвездой. Он устрашающе хорош", – написал Линекер в твиттере.