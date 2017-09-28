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Гари Линекер: Мбаппе будет новой мировой суперзвездой

Футбольный эксперт Гари Линекер высказал мнение об игре форварда "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе после игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" (3:0).

"Мбаппе будет новой мировой суперзвездой. Он устрашающе хорош", – написал Линекер в твиттере.
Теги: Линекер Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 11:58
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