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Константин Кучаев: после матча с "МЮ" было немного стеба, это нормально

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал игру 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:4). Напомним, молодой футболист стал автором единственного гола российской команды.

"Немного стёба было, но это нормально (улыбается). Мы на каждой тренировке работаем, выкладываемся на полную, стараемся прибавлять. Надеюсь, что молодёжи будут больше доверять и мы будем больше помогать команде.

Даже после поражения шансы у ЦСКА есть. В следующих играх постараемся не подвести болельщиков и победить", - цитирует Кучаева пресс-служба ЦСКА.
Теги: ЦСКА Кучаев
Сегодня, 15:39
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