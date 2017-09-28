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У Миралема Пьянича диагностировано повреждение бедра

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич выбыл на неопределенное время, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист пропустил матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (2:0), хотя изначально был в заявке. У Пьянича на разминке возникли проблемы с бедром. В ходе обследования врачи диагностировали у футболиста напряжение четырёхглавой мышцы правого бедра.
Теги: Пьянич Ювентус
Сегодня, 16:43
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№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Михайло Пьянович помню был такой у свиней stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 30.07.2009
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