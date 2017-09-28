У Миралема Пьянича диагностировано повреждение бедра

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич выбыл на неопределенное время, сообщает пресс-служба клуба.Футболист пропустил матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (2:0), хотя изначально был в заявке. У Пьянича на разминке возникли проблемы с бедром. В ходе обследования врачи диагностировали у футболиста напряжение четырёхглавой мышцы правого бедра.