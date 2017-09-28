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"Реал" объявил о продлении контракта с Асенсио

"Реал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Марко Асенсио. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Предыдущий контракт Асенсио с "Реалом" истекал в 2020 году. Сумма отступных - 500 миллионов евро.
Теги: Асенсио Реал
Сегодня, 19:29
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