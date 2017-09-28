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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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19:13
Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал (33)
Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал (33)
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Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (7)
Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (7)
14:58
Дмитрий Радченко: "Реал Сосьедад" пропагандирует открытый футбол, он будет играть на победу (4)
Дмитрий Радченко: "Реал Сосьедад" пропагандирует открытый футбол, он будет играть на победу (4)
13:46
УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (2)
УЕФА ждет дополнительные материалы по поводу проявлений расизма на матче юношеского "Спартака" (2)
12:59
Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
Стал известен стартовый состав "Реала Сосьедад" на матч с "Зенитом"
Стал известен стартовый состав "Реала Сосьедад" на гостевой матч второго тура группового этапа Лиги Европы с "Зенитом".
"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Элустондо, Льоренте, де ла Белья, Хаби Прието, Пардо, Сурутуса, Каналес, Янузай, Орхильес.
Запасные: Тоньо, Рауль Навас, Родригеш, Оярсабаль, Ильяраменди, Хуанми, Виллиан Жозе.
"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Элустондо, Льоренте, де ла Белья, Хаби Прието, Пардо, Сурутуса, Каналес, Янузай, Орхильес.
Запасные: Тоньо, Рауль Навас, Родригеш, Оярсабаль, Ильяраменди, Хуанми, Виллиан Жозе.
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