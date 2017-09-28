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Стал известен стартовый состав "Реала Сосьедад" на матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав "Реала Сосьедад" на гостевой матч второго тура группового этапа Лиги Европы с "Зенитом".

"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Элустондо, Льоренте, де ла Белья, Хаби Прието, Пардо, Сурутуса, Каналес, Янузай, Орхильес.

Запасные: Тоньо, Рауль Навас, Родригеш, Оярсабаль, Ильяраменди, Хуанми, Виллиан Жозе.
Теги: Реал Сосьедад Зенит
Сегодня, 19:31
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кроме болельщиков испанского клуба, это ничего не говорящие фамилии, Зениту победы, причем убедительной!
Регистрация: 20.03.2014
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