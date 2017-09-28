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Матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" посетили более 50 тысяч болелельщиков

На матче 2-го тура Лиги Европы "Зенит" - "Реал Соьседад" присутствует 50487 зрителя, сообщает пресс-служба стадиона.

Это первая игра для питерцев на групповых турнирах в еврокубках на новом стадионе "Санкт-Петербург".
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 21:30
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(0)
№3 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
да и игра получше... blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 21:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ууууткин ты где?пи3...ни ,что нибудь про аншлаг!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 21:38) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Уровень!!!


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
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