Матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" посетили более 50 тысяч болелельщиков

На матче 2-го тура Лиги Европы "Зенит" - "Реал Соьседад" присутствует 50487 зрителя, сообщает пресс-служба стадиона.Это первая игра для питерцев на групповых турнирах в еврокубках на новом стадионе "Санкт-Петербург".