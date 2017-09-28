Андрей Лунев: наши болельщики - это просто вышка. В России никто и рядом не стоит

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад".- Было много болельщиков, мы показали хороший футбол. Может быть не так много владели мячом, но все делали качественно. Главное результат.- Ну конечно, ожидали хорошей игры. Думаю, она такой и была. "Реал Сосьедад" - добротная команда, по статистике посмотрите.- Да. Вообще топ. Наши болельщики - это просто вышка. В России никто и рядом не стоит.- В школе учил, но не особо помню. Могу сказать, как меня зовут, откуда родом, как дела и т.д.