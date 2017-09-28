Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:53
Отсосьедаженный "Реал" (6)
Отсосьедаженный "Реал" (6)
20:32
Роберто Манчини: я - русский (16)
Роберто Манчини: я - русский (16)
19:13
Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал (41)
Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал (41)
15:35
Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (8)
Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (8)
Андрей Лунев: наши болельщики - это просто вышка. В России никто и рядом не стоит
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад".
- Было много болельщиков, мы показали хороший футбол. Может быть не так много владели мячом, но все делали качественно. Главное результат.
- Перед игрой ожидали такой игры?
- Ну конечно, ожидали хорошей игры. Думаю, она такой и была. "Реал Сосьедад" - добротная команда, по статистике посмотрите.
- Обратили внимание на флеш-моб на трибунах?
- Да. Вообще топ. Наши болельщики - это просто вышка. В России никто и рядом не стоит.
- По-испански какие-нибудь слова знаете?
- В школе учил, но не особо помню. Могу сказать, как меня зовут, откуда родом, как дела и т.д.
Rusfootball.info
- Было много болельщиков, мы показали хороший футбол. Может быть не так много владели мячом, но все делали качественно. Главное результат.
- Перед игрой ожидали такой игры?
- Ну конечно, ожидали хорошей игры. Думаю, она такой и была. "Реал Сосьедад" - добротная команда, по статистике посмотрите.
- Обратили внимание на флеш-моб на трибунах?
- Да. Вообще топ. Наши болельщики - это просто вышка. В России никто и рядом не стоит.
- По-испански какие-нибудь слова знаете?
- В школе учил, но не особо помню. Могу сказать, как меня зовут, откуда родом, как дела и т.д.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.