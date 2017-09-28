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Андрей Лунев: наши болельщики - это просто вышка. В России никто и рядом не стоит

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад".

- Было много болельщиков, мы показали хороший футбол. Может быть не так много владели мячом, но все делали качественно. Главное результат.

- Перед игрой ожидали такой игры?

- Ну конечно, ожидали хорошей игры. Думаю, она такой и была. "Реал Сосьедад" - добротная команда, по статистике посмотрите.

- Обратили внимание на флеш-моб на трибунах?

- Да. Вообще топ. Наши болельщики - это просто вышка. В России никто и рядом не стоит.

- По-испански какие-нибудь слова знаете?

- В школе учил, но не особо помню. Могу сказать, как меня зовут, откуда родом, как дела и т.д.

Rusfootball.info
Теги: Лунев Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 22:44
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12
(6)
№12 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 23:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
А где стоит?

Кто болеет за Зенит у того всегда стоит!!!
Регистрация: 17.09.2017
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
.
В РОССИИ НИКТО И РЯДОМ НЕ СТОИТ

....но тщетно пытаются подражать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: Хидя (Сегодня, 23:02) #
  • -7
  •  (17)
online

Лунев еще не вынимал из своей варежки, но скоро начнет очередями заглатывать...бу-га-га
Регистрация: 13.03.2017
№9 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 23:01) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хидя
не газуй, ваши болельщики самые. вонючие... Смердящая вонь от бомжа везде...

Какие же дегенераты за нас болеют вроде говорит Этот дурак а стыдно мне почему-то
Регистрация: 2.12.2014
№8 Написал: ilovefootball (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (4)

"Наши болельщики - это просто вышка. В России никто и рядом не стоит"
Нельзя так говорить, нельзя обижать болельщиков других клубов, надо наоборот их уважать и благодарить, т.к. в таких матчах за Зенит болеют миллионы болельщиков сотен клубов России. С Луневым надо провести беседу о том, что можно говорить, а что нет. Хотя он не маленький и должен сам соображать, что говорить. Хотя нет, после таких слов он еще маленький! smile

"По-испански какие-нибудь слова знаете? В школе учил, но не особо помню. Могу сказать, как меня зовут, откуда родом, как дела и т.д."
Ответ подростка, который испанский вообще не учил, да и в школе не знаю, чтобы испанский преподавали. Эмоциональное вранье.
Регистрация: 18.03.2013
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:59) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
свинки успокойтесь уже, вы теперь вторые stuck_out_tongue_closed_eyes

Кто сказал - ВЦИОМ? Или сам Лунев? blush
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:55) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зря он это сказал. У свиней бомбанет.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: ZeArt (Сегодня, 22:54) #
  • +4
  •  (10)

Цитата: Хидя
не газуй, ваши болельщики самые. вонючие... Смердящая вонь от бомжа везде...

От вас свиней вонь не хуже.Ведь свинья любит грязь.
Регистрация: 15.07.2017
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:53) #
  • -4
  •  (12)

Один Гулливер чего стоит.Полный отстой.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:53) #
  • +3
  •  (11)

свинки успокойтесь уже, вы теперь вторые stuck_out_tongue_closed_eyes


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ "СПАРТАК" НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ПОМОЩИ СУДЕЙ
Регистрация: 1.09.2011
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 22:49) #
  • -10
  •  (20)
online

не газуй, ваши болельщики самые. вонючие... Смердящая вонь от бомжа везде...
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:48) #
  • -8
  •  (12)

А где стоит?
Регистрация: 28.05.2014
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