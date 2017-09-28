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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Далер Кузяев: приятно играть на таком стадионе при такой атмосфере
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад".
- "Реал Сосьедад" - крепкая команда, у них хорошие исполнители. Очень рады победе. Быстро забили второй гол, потом целенаправленно стали играть вторым номером. Действовали по счету.
- Как вам атмосфера?
- Потрясающе. Заметили шоу фонариков. Приятно играть на таком стадионе при такой атмосфере.
- Перестановка с 4-2-2 на 4-3-3 после третьего гола с чем связана?
- Не знаю. Надо у главного тренера спросить.
- "Зенит" не привык что соперник так много пространства оставляет?
- Ну да. Обычно в чемпионате все команды садятся к своей штрафной и играют от обороны. Сегодня было по-другому.
- Сможешь сравнить "Сосьедад" по классу со "Спартаком" или "Краснодаром"?
- Сравнивать бы не стал. Это все крепкие команды. С ними было непросто.
Rusfootball.info
- "Реал Сосьедад" - крепкая команда, у них хорошие исполнители. Очень рады победе. Быстро забили второй гол, потом целенаправленно стали играть вторым номером. Действовали по счету.
- Как вам атмосфера?
- Потрясающе. Заметили шоу фонариков. Приятно играть на таком стадионе при такой атмосфере.
- Перестановка с 4-2-2 на 4-3-3 после третьего гола с чем связана?
- Не знаю. Надо у главного тренера спросить.
- "Зенит" не привык что соперник так много пространства оставляет?
- Ну да. Обычно в чемпионате все команды садятся к своей штрафной и играют от обороны. Сегодня было по-другому.
- Сможешь сравнить "Сосьедад" по классу со "Спартаком" или "Краснодаром"?
- Сравнивать бы не стал. Это все крепкие команды. С ними было непросто.
Rusfootball.info
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