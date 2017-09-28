Далер Кузяев: приятно играть на таком стадионе при такой атмосфере

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад".- "Реал Сосьедад" - крепкая команда, у них хорошие исполнители. Очень рады победе. Быстро забили второй гол, потом целенаправленно стали играть вторым номером. Действовали по счету.- Потрясающе. Заметили шоу фонариков. Приятно играть на таком стадионе при такой атмосфере.- Не знаю. Надо у главного тренера спросить.- Ну да. Обычно в чемпионате все команды садятся к своей штрафной и играют от обороны. Сегодня было по-другому.- Сравнивать бы не стал. Это все крепкие команды. С ними было непросто.