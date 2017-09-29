Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Лысов: ''Локомотиву'' было легче после 1:0, но ''Фастав'' - достойный соперник

Нападающий ''Локомотива'' Михаил Лысов поделился впечатлениями от победного матча в групповом этапе Лиги Европы с чешским '' Фаставом'':

- Исход игры решило наше активное начало. После первого мяча сразу стало легче играть. После третьего мяча не было смысла раскрываться, мы пытались играть на контрактах.

В целом матч напряжённый, потому что игры идут каждые три дня, но, думаю, восстановиться успеем. Это Лига Европы, здесь нет слабых соперников. Раз они играют в таких турнирах, чего-то они стоят. Мы же идём от матча к матчу.

- Комфортно себя чувствуете на острие атаки?

- На моей позиции в клубе высокая конкуренция - три игрока, и каждый находится в хорошей форме. Лишь тренер решает, кого выпускать. Я себя ощущаю хорошо.
Теги: Локомотив Лысцов
Сегодня, 00:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.