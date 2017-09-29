Лысов: ''Локомотиву'' было легче после 1:0, но ''Фастав'' - достойный соперник

Нападающий ''Локомотива'' Михаил Лысов поделился впечатлениями от победного матча в групповом этапе Лиги Европы с чешским '' Фаставом'':- Исход игры решило наше активное начало. После первого мяча сразу стало легче играть. После третьего мяча не было смысла раскрываться, мы пытались играть на контрактах.В целом матч напряжённый, потому что игры идут каждые три дня, но, думаю, восстановиться успеем. Это Лига Европы, здесь нет слабых соперников. Раз они играют в таких турнирах, чего-то они стоят. Мы же идём от матча к матчу.- На моей позиции в клубе высокая конкуренция - три игрока, и каждый находится в хорошей форме. Лишь тренер решает, кого выпускать. Я себя ощущаю хорошо.