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Геркус: 10 тысяч зрителей на матче ЛЕ - хорошая посещаемость

Президент ''Локомотива'' Илья Геркус заявил журналистам, что на матче группового турнира Лиги Европы со "Злином" посещаемость составила 10 тысяч человек. По мнению Геркуса, такое количество зрителей - оптимальное для осенних матчей:


- Победа получилась трудовой, тяжелой. Первое место в группе- прекрасный результат, есть, чем гордиться. Ребята старались.

- Как оцениваете посещаемость?

- Хорошая посещаемость для такого времени года. 10 тысяч человек - неплохой результат не только для нас, а для многих российских клубов. Посещаемость у нас растёт.
Теги: Локомотив Геркус
Сегодня, 00:59
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