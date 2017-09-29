Геркус: 10 тысяч зрителей на матче ЛЕ - хорошая посещаемость

Президент ''Локомотива'' Илья Геркус заявил журналистам, что на матче группового турнира Лиги Европы со "Злином" посещаемость составила 10 тысяч человек. По мнению Геркуса, такое количество зрителей - оптимальное для осенних матчей:- Победа получилась трудовой, тяжелой. Первое место в группе- прекрасный результат, есть, чем гордиться. Ребята старались.- Хорошая посещаемость для такого времени года. 10 тысяч человек - неплохой результат не только для нас, а для многих российских клубов. Посещаемость у нас растёт.