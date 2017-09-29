Неймар: мы с Кавани решили, кто будет бить пенальти

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал информацию о том, что у него произошел конфликт с Эдинсоном Кавани.Напомним, что между футболистами едва не случилась драка во время и после матча чемпионата Франции с "Лионом" (2:0). Тогда бразильца возмутило, что Кавани не позволил ему пробить пенальти."Журналисты придумывают очень много лишнего. Они сильно преувеличивают, когда говорят о вещах, которых не знают и пытаются залезть в нашу раздевалку, чтобы написать о том, чего не существует. Мы все решили, кто будет бить пенальти, но это останется внутри команды", - цитирует Неймара Mundo Deportivo.