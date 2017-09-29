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Гарет Бэйл может пропустить матч против "Эспаньола"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может не сыграть в матче чемпионата Испании против "Эспаньола", сообщает AS.

Валлиец был заменен во время игры в Лиге чемпионов с дортмундской "Боруссией" (3:1).

Отмечается, что у форварда есть подозрение на новую травму.
Теги: Бэйл Реал Эспаньол
Сегодня, 06:45
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